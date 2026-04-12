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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: वो वर्ल्ड रिकॉर्ड... जो वैभव सूर्यवंशी के खौफ की पूरी कहानी बयां कर रहा, 18 छक्कों से दुनिया को चौंकाया

IPL 2026: वो 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'... जो वैभव सूर्यवंशी के खौफ की पूरी कहानी बयां कर रहा, 18 छक्कों से दुनिया को चौंकाया

Vaibhav Sooryavanshi World Record: काव्या मारन की टीम के सबसे बड़े 'सिक्सर किंग' हेनरिक क्लासेन के जिस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन माना जा रहा था, वैभव ने उसे महज 75 गेंदों के अंदर खिलौना बना दिया.  वैभव ने वो 'लक्ष्मण रेखा' पार कर ली है, जहां तक पहुंचना अब बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए आसान नहीं है. आइए जानते हैं वैभव का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:08 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/IPL)
फोटो क्रेडिट (X/IPL)

Vaibhav Sooryavanshi World Record: टी20 क्रिकेट में एक नया नाम तबाही मचा रहा है. ये नाम है वैभव सूर्यवंशी का, जिन्होंने आईपीएल 2025 में डेब्यू करके तूफानी बैटिंग का ट्रेलर दिखाया था और अब आईपीएल 2026 में वो खतरनाक बैटिंग की पिक्चर दिखा रहे हैं. उनका एक ही काम है क्रीज पर आना और चौके-छक्कों की बारिश करना. वैभव की चर्चा यहां इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि विरोधी गेंदबाजों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसकी गवाही उनका नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दे रहा है.

वैभव ने आईपीएल 2026 में पहले 4 मैचों में जिस अंदाज में बैटिंग की है, वो काबिले तारीफ है. वो 18 चौके और इतने ही छक्के मार चुके हैं. इस बैटिंग के दम पर उन्होंने एक ऐसा प्रचंड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है. ये वही रिकॉर्ड है, जो वैभव के खौफ की पूरी कहानी बयां करता है.

वैभव का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है?

वैभव अब आईपीएल के एक सीजन में पहली 75 गेंदों पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस सीजन पहली 75 गेंदों पर 18 छक्के ठोककर इतिहास रचा है. उनसे पहले ये रिकॉर्ड हेनरिक क्लासेन के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2024 में पहली 75 गेंदों पर 17 छक्के मारे थे. खास बात ये है कि वैभव अकेले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जो टॉप-3 की लिस्ट में दो बार शामिल हैं. उन्होंने पहली 75 गेंदों पर 2025 में 16 छक्के और 2026 में 18 छक्के लगा दिए हैं.

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वैभव के आंकड़े हैरान कर रहे

वैभव आईपीएल 2026 में अब तक 4 मैचों में 50.00 की औसत और 266.57 के स्ट्राइक रेट से कुल 200 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के खिलाफ अर्धशतक ठोके हैं. अब ये खिलाड़ी 13 अप्रैल को हैदराबाद के मैदान पर उतरेगा. देखना होगा कि वो अगले मैच में कितने सिक्स मारते हैं. आईपीएल 2025 में वैभव ने 7 मैच खेलकर एक शतक और एक फिफ्टी के दम पर 252 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: अब दहाड़ेगी KKR...बीच सीजन तबाही मचाने आ रहा 18 करोड़ का खूंखार बॉलर

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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