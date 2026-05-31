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Hindi Newsक्रिकेट15 साल के लड़के ने रचा इतिहास... वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीतकर तोड़ा शुभमन गिल-साई सुदर्शन का महारिकॉर्ड

15 साल के लड़के ने रचा इतिहास... वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीतकर तोड़ा शुभमन गिल-साई सुदर्शन का महारिकॉर्ड

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतकर इतिहास रच दिया. शुभमन गिल और साई सुदर्शन को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 776 रन बनाकर सबसे कम उम्र के विजेता बनने का गौरव हासिल किया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 31, 2026, 09:25 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप पर कब्जा किया.
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप पर कब्जा किया.

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने रविवार (31 मई) को क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया. वह आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ फाइनल मैच में जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए, तो सूर्यवंशी की बादशाहत पक्की हो गई. उन्होंने गिल और सुदर्शन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

इस सीजन में वैभव ने 16 मैचों में 48.5 की औसत और 237.3 के अविश्वसनीय स्ट्राइक-रेट से कुल 776 रन बनाए. इस 15 वर्षीय स्टार ने एलीमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 और क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 96 रनों की तूफानी पारियां खेलकर खिताबी दौड़ में बढ़त बनाई. वह दोनों मैचों में शतक नहीं लगा पाए. क्वालीफायर 2 में गुजरात ने राजस्थान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जिससे सुदर्शन और गिल के पास रनों का अंतर कम करने का मौका था.

गिल और सुदर्शन चूके

फाइनल मुकाबले की शुरुआत में शुभमन गिल 722 रनों पर और सुदर्शन 710 रनों पर थे. उनके पास इस युवा खिलाड़ी से आगे निकलने का सुनहरा मौका था, लेकिन गुजरात के कप्तान गिल सिर्फ 10 रन और सुदर्शन 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अंततः गिल 722 रनों के साथ दूसरे और सुदर्शन तीसरे स्थान पर रहे. विराट कोहली 600 रनों पर हैं. उन्हें ऑरेंज कैप के लिए 176 से अधिक रनों की जरूरत थी. गुजरात द्वारा फाइनल में 155 रन बनाने के साथ ही कोहली के लिए वैभव को पीछे छोड़ना असंभव हो गया.

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ये भी पढ़ें: RCB ने रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड बनाने वाली IPL की पहली टीम, मुंबई को छोड़ दिया पीछे

वैभव ने रिकॉर्ड तोड़ा

मात्र 15 साल और 65 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीतकर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पिछले सीजन में 23 साल और 237 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. 

आईपीएल ऑरेंज कैप: सबसे युवा विजेताओं की लिस्ट

वैभव सूर्यवंशी - 15 साल और 65 दिन
साई सुदर्शन - 23 साल और 237 दिन
शुभमन गिल - 23 साल और 263 दिन
ऋतुराज गायकवाड़ - 24 साल और 257 दिन
शॉन मार्श - 24 साल और 328 दिन

ये भी पढ़ें: फाइनल में गुजरात की सुपरहिट जोड़ी फ्लॉप, गिल-सुदर्शन ने बड़े मैच में टेके घुटने

वैभव ने और कौन से रिकॉर्ड बनाए?

यह सीजन वैभव के लिए रिकॉर्ड्स की खान साबित हुआ. उन्होंने एक आईपीएल सीजन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 72 छक्के जड़े. इसके अलावा वह किसी भी टी20 टूर्नामेंट के पावरप्ले में 500 से अधिक रन (कुल 521 रन) बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने. यही नहीं वैभव अब आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन (मात्र 440 गेंदों में) बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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