IPL 2026: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाए दो बड़े महारिकॉर्ड, इतिहास में दर्ज हो गया नाम

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को 40 रन से रौंद दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गवांकर 159 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को 160 रन का टारगेट दिया. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 18 ओवर में 119 रन पर ऑलआउट हो गई. राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने भले ही 11 गेंद पर 8 रन बनाए, लेकिन उन्होंने इस मैच में IPL इतिहास के दो बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए.

1. 500 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवा लिया. वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में 500 रन बनाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 19 साल और 164 दिन की उम्र में 500 IPL रन पूरे किए थे. संजू सैमसन (19 साल और 195 दिन) अब 500 IPL रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं.

2. सबसे तेज 500 IPL रन का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 500 IPL रन पूरा करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 227 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है. वैभव सूर्यवंशी ने इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 260 गेंदों में 500 IPL रन पूरे किए थे.

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वैभव सूर्यवंशी के ओवरऑल रिकॉर्ड्स

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 7 मैचों में 36.29 की औसत से 254 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने ओवरऑल आईपीएल के 14 मैचों में 36.14 की औसत से 506 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल है. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 101 रन रहा है. अगर 15 साल का ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं.