वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का महारिकॉर्ड, IPL 2026 में लिख डाला नया इतिहास

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में अगर किसी बल्लेबाज ने तबाही मचा रखी है तो वो वैभव सूर्यवंशी हैं. क्रीज पर आना और छक्कों की बारिश करना, इस खूंखार ओपनर की आदत बन चुका है. 19 मई को लखनऊ के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया, लेकिन उसके बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 93 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रिकॉर्डबुक में खलबली मचा दी. इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली 'आंधी' बन चुके हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव ने अपनी खूंखार बल्लेबाजी से ऐसा कोहराम मचाया कि दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट का 17 साल पुराना महारिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. इस मुकाबले में वैभव ने न सिर्फ गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा, बल्कि ऑरेंज कैप (Orange Cap) पर भी अपना कब्जा जमा लिया है.

वैभव ने एडम गिलक्रिस्ट को किस मामले में पछाड़ा?

वैभव आईपीएल के किसी एक सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस सीजन पावरप्ले में कुल 426 रन कूट डाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने साल 2009 में एडम गिलक्रिस्ट द्वारा डेक्कन चार्जर्स के लिए बनाए गए 382 रनों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को मटियामेट कर दिया. इस लिस्ट में नंबर 1 पर डेविड वॉर्नर का नाम है, जिन्होंने साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पावरप्ले में 467 रन बनाए थे.

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एक IPL सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन

467 रन – डेविड वॉर्नर (SRH, 2016)

426 रन – वैभव सूर्यवंशी (RR, 2026)

402 रन – ट्रेविस हेड (SRH, 2024)

402 रन – साई सुदर्शन (GT, 2025)

382 रन – एडम गिलक्रिस्ट (DC, 2009)

ऑरेंज कैप के किंग बने वैभव सूर्यवंशी

64 मैचों के बाद वैभव ऑरेंज कैप के किंग बन चुके हैं. 93 रनों की पारी के दम पर उन्होंने एक साथ 7 बल्लेबाजों को पछाड़ा और नंबर 1 पर पहुंच गए हैं. अब वैभव सूर्यवंशी 13 मैचों में कुल 579 रनों के साथ आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. इस सीजन वैभव ने 13 मैचों में 44.54 की औसत और 236.33 के स्ट्राइक रेट से कुल 579 रन बनाए हैं, जिसमें 50 चौके और 53 छक्के शामिल हैं.

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