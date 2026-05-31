IPL 2026: 72 छक्के भी नहीं आए काम... ये 5 महा-रिकॉर्ड बनाने से चूके वैभव सूर्यवंशी, अब अगले सीजन में रचेंगे इतिहास?

Vaibhav Suryavanshi Records IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी के लिए आईपीएल 2026 ड्रीम सीजन साबित हुआ है. भले ही इस 'वंडर किड' की टीम राजस्थान रॉयल्स फाइनल में जगह नहीं बना सकी और क्वालिफायर-2 में हार के बाद बाहर हो गई. वो खुद शतक से चूक गए, लेकिन महज 15 साल की उम्र में इस लड़के ने जो किया, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है.

वैभव ने इस सीजन में रिकॉर्ड 72 छक्के उड़ाते हुए कुल 776 रन कूट डाले और आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. हालांकि, इस बेमिसाल कामयाबी के बावजूद वैभव इस सीजन में 5 ऐसे 'महारिकॉर्ड्स' बनाने से बेहद करीब आकर चूक गए, जो अगर बन जाते तो क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा हो जाता. अब वैभव अगले सीजन में इन अधूरे सपनों को पूरा करने और नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. नीचे जानिए वैभव के अधूरे रिकॉर्ड्स.

1. आईपीएल सबसे तेज शतक

सीजन की शुरुआत से पहले वैभव ने कहा था कि उनका लक्ष्य क्रिस गेल के 30 गेंदों में जड़े सबसे तेज आईपीएल शतक और सबसे बड़ी पारी 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ना है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में वह इतिहास रचने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. वैभव महज 29 गेंदों में 97 रन बनाकर आउट हो गए और सिर्फ 4 रन से क्रिस गेल का साम्राज्य ध्वस्त करने से चूक गए. अगर 29वीं बॉल पर वो कैच आउट नहीं होते और छक्का लगा गए होते तो आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी वैभव के नाम होती. अब वो अगले सीजन में यह रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे.

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2. सबसे तेज अर्धशतक

वैभव इस सीजन में किस कदर तबाही मचा रहे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्वालिफायर-2 में उन्होंने 31 गेंदों में जो फिफ्टी बनाई, वह उनकी इस सीजन की सबसे धीमी फिफ्टी थी. उन्होंने इस साल 3 से 4 बार महज 15 या 16 गेंदों में अर्धशतक ठोके, लेकिन वो यशस्वी जायसवाल के 13 गेंदों में सबसे तेज फिफ्टी वाले रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए. इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने जायसवाल के इस रिकॉर्ड की बराबरी जरूर की, लेकिन वैभव इससे थोड़ा पीछे रह गए. अब वैभव अगले सीजन 12 बॉल पर अर्धशतक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे.

3. एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक

सिर्फ 2 सीजन के आईपीएल करियर में वैभव के नाम 2 धमाकेदार शतक (35 और 36 गेंदों पर) दर्ज हैं, लेकिन इस सीजन में वह 3 बार 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होकर शतक के करीब आकर चूके. अपनी आखिरी 4 पारियों में से 3 में वह क्रमशः 93, 97 और 96 रन पर आउट हुए. अगर वह इन तीनों पारियों को शतक में बदल देते, तो एक सीजन में उनके कुल 4 शतक होते और वह विराट कोहली व जोस बटलर की बराबरी कर लेते. अब अगले सीजन में वह इस कसर को पूरी करना चाहेंगे.

4. एक सीजन में सबसे ज्यादा रन

वैभव ने इस सीजन में केवल 327 गेंदें खेलीं और 237 से ज्यादा के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 776 रन बना दिए. वह फाइनल से पहले तक ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-1 पर बने रहे, लेकिन अब अगले सीजन में उनके सामने विराट कोहली का वो रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य होगा, जिसे मुमकिन करना नामुमकिन सा लगता है. ये रिकॉर्ड है एक सीजन में सबसे ज्यादा 973 रनों का. जिस अंदाज में वैभव खेल रहे हैं, अगले साल कोहली का यह 'विराट' रिकॉर्ड भी खतरे में नजर आ सकता है.

5. एक ओवर में 6 छक्के लगाने का महा-रिकॉर्ड

आईपीएल के 18 साल के इतिहास में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के नहीं जड़ सका है. वैभव ने इस सीजन में गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे के एक ओवर में लगातार 4 छक्के भी उड़ाए, लेकिन वह इसे 6 छक्कों के महा-रिकॉर्ड में तब्दील नहीं कर पाए. अब अगले सीजन में दुनिया भर के फैंस की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या वैभव आईपीएल इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज बन पाते हैं या नहीं.

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