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सरेआम उतार दी पैंट...93 रन ठोकने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया? आग की तरह फैला VIDEO

Vaibhav Suryavanshi Pant Removing Video: आईपीएल 2026 में सबसे चर्चित अगर कोई नाम है, तो वो वैभव सूर्यवंशी हैं. तूफानी बैटिंग के दम पर तबाही मचा रहे वैभव के लिए 19वां सीजन ऐतिहासिक रहा है. 19 मई को उन्होंने 93 रनों की पारी खेली और मैच के बाद कुछ ऐसा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 20, 2026, 02:33 PM IST
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IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi removes pant
IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi removes pant

Vaibhav Suryavanshi Pant Removing Video: आईपीएल 2026 अपने आखिरी और रोमांचक मोड़ पर है. सीजन के 64वें मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया. उन्होंने 93 रन बनाकर लखनऊ के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे. मैच खत्म होने के बाद मैदान पर उन्होंने सरेआम कुछ ऐसा कर दिया कि हर कोई दंग रह गया.

दरअसल, लाइव मैच के ब्रॉडकास्ट के बाद मैदान पर वैभव सूर्यवंशी का अपनी पैंट उतारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की आग की तरह वायरल हो रहा है. फैंस इस नजारे को देखकर हैरान हैं कि आखिर इस युवा खिलाड़ी ने सरेआम मैदान पर ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं इस पूरे वाकये के पीछे की दिलचस्प सच्चाई.

मैदान पर सरेआम क्यों उतारनी पड़ी पैंट?

यह हैरान कर देने वाला नजारा मैच के दौरान नहीं, बल्कि खेल पूरी तरह खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के वक्त दिखा. लखनऊ के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलने के लिए वैभव सूर्यवंशी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वैभव अवॉर्ड लेकर वापस डगआउट की तरफ लौट रहे थे, तब वे काफी थके हुए और असहज महसूस कर रहे थे.

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जूते उतारकर चप्पल पहनी और उतारी पैंट

डगआउट के पास पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपने भारी-भरकम स्पाइक्स (जूते) उतारे और आरामदायक स्लिपर (चप्पल) पहनी. इसके तुरंत बाद, गर्मी और उमस से परेशान वैभव ने बिना किसी हिचकिचाहट के मैदान पर ही अपनी टीम ट्राउजर (पैंट) भी उतार दी. वैभव ने अपनी पैंट के अंदर पहले से ही स्पोर्ट्स शॉर्ट्स (निक्कर) पहन रखी थी, जिसके बाद वे उसी कम्फर्टेबल लुक में नजर आए.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पैंट को पहले कंधे पर टांगा, जिसे बाद में टीम के मैनेजर रोमी भिंडर ने संभालकर अपने पास रख लिया. उनका यह बिंदास और अल्हड़ अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से तबाही मचाई. उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वैभव रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया. वैभव ने अपनी पारी का बेहद धीमा आगाज किया था. उन्होंने पहली 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए थे, यानी उनका स्ट्राइक रेट महज 50.00 का था. फिर गियर बदला और तबाही मचा दी.

राजस्थान ने चेज किया 221 रन का टारगेट

आखिरी 28 गेंदों पर वैभव लखनऊ के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने अगली 28 गेंदों में 88 रन कूट डाले. उन्होंने महज 38 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. इस तरह 50 के स्ट्राइक रेट से शुरुआत करने वाले वैभव ने 244.73 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ अपनी पारी का अंत किया. उनकी इस पारी के दम पर राजस्थान ने 221 रनों का टारगेट 3 विकेट खोकर 19.1 ओवर में चेज कर लिया.

ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया

वैभव सूर्यवंशी इस सीजन के सबसे घातक बैटर साबित हो रहे हैं. लखनऊ के खिलाफ खेली गई 93 रनों की धमाकेदार पारी इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी का तीसरा अर्धशतक था. वो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे आ चुके हैं. वैभव के नाम अब इस सीजन के 13 मैचों में कुल 579 रन दर्ज हो चुके हैं. उन्होंने 44.54 की औसत और 236.33 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. वैभव ने 50 चौके और 53 छक्के भी कूटे हैं.

ये भी पढ़ें: इस खिलाड़ी के साथ अन्याय? IPL 2026 में 24 विकेट लेकर बना नंबर 1, फिर भी नहीं पसीजा सेलेक्टर्स का दिल

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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