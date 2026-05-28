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Hindi Newsक्रिकेटदिमाग में ये 3 चीजें लेकर बैटिंग के लिए आते हैं वैभव सूर्यवंशी... फिर होती है छक्कों की बारिश; खुद किया बड़ा खुलासा

दिमाग में ये 3 चीजें लेकर बैटिंग के लिए आते हैं वैभव सूर्यवंशी... फिर होती है छक्कों की बारिश; खुद किया बड़ा खुलासा

Vaibhav Suryavanshi Mindset: आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के पीछे की सोच का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह कौन सी 3 चीजें दिमाग में लेकर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं. वैभव का प्लान सटीक रहता है, तो छक्कों की बारिश होती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 28, 2026, 08:22 AM IST
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IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi
IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi Mindset: आईपीएल 2026 के टॉप रन स्कोरर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी खूंखार बल्लेबाजी शैली को लेकर बड़ा खुलासा किया है. हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रनों की विस्फोटक पारी खेलने के बाद वैभव ने बताया कि मैदान पर उतरने से पहले उनके दिमाग में क्या चलता है? उनका प्लान क्या होता है और वह किन 3 चीजों को हमेशा दिमाग में रखते हैं.

दरअसल, वैभव अब तक 15 पारियों में 55 चौके और 65 छक्कों के दम पर 680 रन बना चुके हैं, जो इस सीजन सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है. ये आंकड़े क्रिकेट फैंस और पंडितों के दिमाग में एक ही सवाल को जन्म देते हैं कि इतनी कम उम्र और आईपीएल जैसे बड़े मंच पर वह इतनी निडर बल्लेबाजी कैसे कर रहे हैं? वैभव ने अपने बयान से इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है.

वैभव के दिमाग में रहती हैं ये 3 चीजें

1. विपक्षी गेंदबाज कौन हैं और बाउंड्री कितनी बड़ी है?

वैभव ने अपनी तैयारी को लेकर बताया कि वह मैदान पर उतरने से पहले विरोधी टीम के गेंदबाजों का पूरा होमवर्क करते हैं. वैभव ने कहा, 'मैं मैच से पहले बस यह सोचता हूं कि सामने वाली टीम में कौन-कौन से गेंदबाज हैं, इस पिच पर मुझे उनका सामना कैसे करना है और मैदान की बाउंड्री कितनी बड़ी है. मैं बस इसी तरह की बेसिक चीजों पर ध्यान देता हूं.'

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2. पॉजिटिव इंटेंट

आमतौर पर युवा खिलाड़ी बड़े गेंदबाजों को देखकर डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन वैभव की सोच बिल्कुल अलग है. वह गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं देना चाहते. वैभव ने कहा, 'मैं मैदान पर हमेशा अपने इंटेंट (सोच) को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं. जब मैं ऐसा करता हूं, तो विपक्षी गेंदबाज खुद-ब-खुद दबाव में आ जाते हैं. इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं इसी इरादे के साथ खेलूं और मैच पर अपना दबदबा बनाए रखूं.'

3. सिर्फ अपने प्लान पर भरोसा

विरोधी टीम क्या रणनीति बना रही है, वैभव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वह खुद को शांत रखते हैं और ज्यादा सोच-विचार (Overthinking) से दूर रहते हैं. उन्होंने खुलासा करते हुए बताया, 'मैं अगले मैच में जाने से पहले थोड़ा-बहुत सोचता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. मैं सिर्फ उस मैच को जीने और खेलने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैं मौजूद हूं और ओवरथिंकिंग से बचता हूं. विरोधी टीम क्या प्लान बना रही है, वह उनका काम है. मेरा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मेरा अपना प्लान क्या है, और मैं बस नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूं.'

शतक चूकने और गेल का रिकॉर्ड टूटने पर क्या बोले वैभव?

हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में जब वैभव 97 रन पर आउट हुए, तो वह शतक से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या आउट होने वाली गेंद पर उन्हें इस रिकॉर्ड की जानकारी थी? इस सवाल पर वैभव ने कहा, 'मुझे इस रिकॉर्ड के बारे में आउट होने के बाद ही पता चला. उस समय मेरा फोकस टीम के लिए जितना हो सके उतना योगदान देने पर था. शतक तो आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन इस समय मेरा और पूरी टीम का मुख्य फोकस इस बात पर है कि हम आईपीएल की ट्रॉफी कैसे जीतें.'

ये भी पढ़ें:  वैभव सूर्यवंशी का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन! क्रिकेट की दुनिया में पहली बार हुआ ऐसा 'अजूबा'

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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