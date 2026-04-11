वैभव सूर्यवंशी ने बताया बुमराह और हेजलवुड की धुनाई करने का मास्टर-प्लान, खोल दी दोनों खूंखार गेंदबाजों की पोल

IPL 2026 में इन दिनों 15 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर चर्चा हो रही है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंद पर 78 रन ठोक दिए. बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने 300 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 छक्के और 8 चौके उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में 50 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी धुआंधार पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पर 6 विकेट से बड़ी जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप होल्डर भी हो गए हैं.

बुमराह और हेजलवुड की धुनाई करने का मास्टर-प्लान

वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को मैच जिताने के बाद कहा, 'बल्लेबाजी के दौरान मैं वही करने की कोशिश करता हूं, जो प्रैक्टिस में करता हूं. मेरा काम नेचुरल गेम पर ध्यान देना होता है. बल्लेबाजी के दौरान मैं सिर्फ गेंद को देखता हूं, गेंदबाज को नहीं, अब गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हों या फिर जोश हेजलवुड. गेंद जैसी होती है, उसी तरह की शॉट खेलता हूं.'

वैभव सूर्यवंशी का माइंड-सेट

आउट होने के बाद होने वाली निराशा पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'अगर मैं विकेट पर टिका रहता हूं तो लक्ष्य सेट करते समय 10-20 रन ज्यादा बन सकते हैं. वहीं, लक्ष्य का पीछा करते समय 2 ओवर पहले जीत सकते हैं. मैं अगर कोई गलत शॉट खेलकर आउट होता हूं, तो टीम का इससे नुकसान होता है और इसी वजह से मैं निराश होता हूं.' वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि मुझे पापा और मेरे कोच गाइड करते रहते हैं. यहां मेरे गार्जियन रोमी सर हैं. ये सभी लोग मुझे बताते रहते हैं कि सफर बहुत लंबा है, और यह अभी शुरू हुआ है. आपको अपने प्रोसेस और अपने काम पर फोकस करना होगा. इधर-उधर देखे बिना गेम पर ध्याना लगाए रखना होगा.

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RCB ने बनाए थे 201 रन

मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स (RR) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार के 63 रन, विराट कोहली के 32 रन, वेंकटेश अय्यर के 29 रन, और रोमारियो शेफर्ड के 22 रन की मदद से 8 विकेट पर 201 रन बनाए थे. 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में 21 के स्कोर पर लगा. यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए.

वैभव सूर्यवंशी ने मैच में अंतर पैदा किया

इसके बाद मैदान पर वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल का तूफान आया. दूसरे विकेट के लिए इन दोनों के बीच 37 गेंदों में 108 रन की साझेदारी हुई. इस साझेदारी ने मैच को राजस्थान रॉयल्स (RR) की झोली में डाल दिया था. साझेदारी का आकर्षण वैभव सूर्यवंशी रहे. वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाते हुए 26 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी की पारी ने ही मैच में अंतर पैदा किया. वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने नाबाद 67 रन की साझेदारी करते हुए राजस्थान रॉयल्स (RR) को 2 ओवर पहले 202 तक पहुंचाकर 6 विकेट से जीत दिला दी. ध्रुव जुरेल 43 गेंदों पर 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 81 रन बनाकर नाबाद रहे. रवींद्र जडेजा 24 रन बनाकर नाबाद रहे.