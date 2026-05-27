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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: वैभव सूर्यवंशी आज बनाएंगे 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर की बादशाहत का होगा अंत

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी आज बनाएंगे 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर की बादशाहत का होगा अंत

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह शुक्रवार यानी 29 मई 2026 को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मुकाबला खेलेगी. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 27, 2026, 03:48 PM IST
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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी आज बनाएंगे 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर की बादशाहत का होगा अंत

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह शुक्रवार यानी 29 मई 2026 को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मुकाबला खेलेगी. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आज एलिमिनेटर मुकाबले में भारत और राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी IPL में इतिहास रचने के करीब हैं. वैभव सूर्यवंशी 2 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, जिससे क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर की बादशाहत का अंत हो जाएगा.

1. IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर

अगर बिहार के समस्तीपुर के बाएं हाथ के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच के दौरान कम से कम 10 छक्के और लगा दिए, तो वह IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 10+ छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे और क्रिस गेल की बादशाहत का अंत करते हुए उनकी बराबरी कर लेंगे. वैभव सूर्यवंशी ने अब तक IPL की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के तीन बार जड़े हैं. अगर वह बुधवार शाम को यह कारनामा दोहराते हैं, तो वह क्रिस गेल की बराबरी कर लेंगे. क्रिस गेल ने अपने शानदार IPL करियर में 4 बार ऐसा किया है.

IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के किसके नाम?

4 - क्रिस गेल

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3 - वैभव सूर्यवंशी

2 - अभिषेक शर्मा

2 - फिन एलन

2. IPL के एक सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा रन

वैभव सूर्यवंशी ने आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच के दौरान कम से कम 38 रन और बना दिए, तो वह IPL के एक सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर की बादशाहत का अंत कर देंगे. डेविड वॉर्नर ने IPL 2016 सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा 467 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सीजन में अभी तक पावरप्ले (1-6 ओवर) में 430 रन बना चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी के पास डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ने का मौका है.

IPL के एक सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा रन किसके नाम?

467 - डेविड वॉर्नर (2016)

430 - वैभव सूर्यवंशी (2026)

402 - ट्रैविस हेड (2024)

402 - साई सुदर्शन (2025)

382 - एडम गिलक्रिस्ट (2009)

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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