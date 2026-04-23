Advertisement
trendingNow13189625
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: क्रिकेट मैदान पर कैसे कत्लेआम मचाते हैं Vaibhav Suryavanshi? अचानक दुनिया के सामने खुल गया बड़ा राज

IPL 2026: क्रिकेट मैदान पर कैसे 'कत्लेआम' मचाते हैं Vaibhav Suryavanshi? अचानक दुनिया के सामने खुल गया बड़ा राज

IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. 22 अप्रैल की शाम उन्होंने एक बड़ा राज खोला है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: क्रिकेट मैदान पर कैसे 'कत्लेआम' मचाते हैं Vaibhav Suryavanshi? अचानक दुनिया के सामने खुल गया बड़ा राज

IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी जब क्रीज पर उतरते हैं तो पहली बॉल से चौके-छक्कों की बारिश होती है. महज 15 साल की उम्र में उनकी बैटिंग ने हर किसी को हैरान कर रखा है. 22 अप्रैल को लखनऊ के खिलाफ मैच में मिली जीत के बाद वैभव ने अपनी विस्फोटक बैटिंग के राज से पर्दा उठा दिया है. वैभव की एक ऐसी आदत है, जिससे वो मजबूर हैं. हर मैच से पहले वो इसी आदत के चलते मोबाइल में कुछ ऐसा देखते हैं, जो उनके माइंड को एकदम क्लियर कर देता है और फिर वो बल्ले से तबाही मचा देते हैं.

क्या आपने कभी सुना है कि कोई बल्लेबाज मैदान पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने से ठीक पहले 'टॉम एंड जेरी' या 'डोरेमोन' देख रहा हो? सुनने में यह मजाक लग सकता है, लेकिन आईपीएल 2026 के सबसे बड़े सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ऐसा ही करते हैं. उन्होंने खुद को लेकर एक ऐसा राज खोला है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

आखिर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले के बाद स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने अपनी सफलता का एक मजेदार राज साझा किया. जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी कम उम्र में गेंदबाजों की बखिया कैसे उधेड़ लेते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है, तो वैभव ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, वो मजेदार है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाएं हाथ के तूफानी ओपनर वैभव ने कहा, 'दिमाग में कुछ नहीं चलता. मुझे आज भी कार्टून देखना पसंद है और मैं हर मैच से पहले कार्टून देखता हूं. यह मेरी आदत है, जो अभी भी जारी है.' हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि उनका मुख्य फोकस हमेशा मैच और अपनी टीम को जीत दिलाने पर ही रहता है.

मैच से पहले 'कार्टून' और मैदान पर 'तूफान'

इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी, अमीर और तगड़े कॉम्पिटिशन वाली लीग है. इस मंच पर 15 साल की उम्र में खेलना भारी दबाव वाला काम है. कार्टून अक्सर मौज-मस्ती और कल्पना से भरे होते हैं. जब वैभव मैच से पहले इन्हें देखते हैं, तो उनका सब-कॉन्शियस माइंड क्रिकेट को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक 'गेम' की तरह लेने लगता है. कार्टून देखने से वैभव का दिमाग खेल के तनाव से पूरी तरह हट जाता है, जिससे वे मैदान पर बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड नजर आते हैं. यही वजह है कि वैभव दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के सामने भी निडर होकर बड़े शॉट खेलते हैं और चौके-छक्कों का तूफान ला देते हैं.

LSG के खिलाफ 'खामोश' रहा बल्ला

अपने कार्टून प्रेम का खुलासा करने वाले वैभव लखनऊ के खिलाफ फ्लॉप रहे. उन्होंने 11 बॉल पर 8 रन ही बनाए. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसाया. मोहसिन खान आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए, जिन्होंने वैभव के खिलाफ 'मेडन ओवर' फेंका और उनका विकेट भी चटकाया. 19वें सीजन में वैभव 7 मैच की 7 पारियों में 2 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ 254 रन बना चुके हैं. वो राजस्थान के सबसे सफल बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें: 30 लाख का अनजान गेंदबाज कर रहा करोड़ों वाला काम, Purple Cap की रेस में नंबर-1 बना, दिग्गज छूटे पीछे!

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 11 बजे तक हुआ 37.56 प्रतिशत मतदान, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 11 बजे तक हुआ 37.56 प्रतिशत मतदान, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: मुर्शिदाबाद में TMC और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, चले लाठी-डंडे; सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा
West Bengal Election 2026
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: मुर्शिदाबाद में TMC और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, चले लाठी-डंडे; सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज