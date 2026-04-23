IPL 2026: क्रिकेट मैदान पर कैसे 'कत्लेआम' मचाते हैं Vaibhav Suryavanshi? अचानक दुनिया के सामने खुल गया बड़ा राज

IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी जब क्रीज पर उतरते हैं तो पहली बॉल से चौके-छक्कों की बारिश होती है. महज 15 साल की उम्र में उनकी बैटिंग ने हर किसी को हैरान कर रखा है. 22 अप्रैल को लखनऊ के खिलाफ मैच में मिली जीत के बाद वैभव ने अपनी विस्फोटक बैटिंग के राज से पर्दा उठा दिया है. वैभव की एक ऐसी आदत है, जिससे वो मजबूर हैं. हर मैच से पहले वो इसी आदत के चलते मोबाइल में कुछ ऐसा देखते हैं, जो उनके माइंड को एकदम क्लियर कर देता है और फिर वो बल्ले से तबाही मचा देते हैं.

क्या आपने कभी सुना है कि कोई बल्लेबाज मैदान पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने से ठीक पहले 'टॉम एंड जेरी' या 'डोरेमोन' देख रहा हो? सुनने में यह मजाक लग सकता है, लेकिन आईपीएल 2026 के सबसे बड़े सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ऐसा ही करते हैं. उन्होंने खुद को लेकर एक ऐसा राज खोला है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

आखिर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले के बाद स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने अपनी सफलता का एक मजेदार राज साझा किया. जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी कम उम्र में गेंदबाजों की बखिया कैसे उधेड़ लेते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है, तो वैभव ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, वो मजेदार है.

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बाएं हाथ के तूफानी ओपनर वैभव ने कहा, 'दिमाग में कुछ नहीं चलता. मुझे आज भी कार्टून देखना पसंद है और मैं हर मैच से पहले कार्टून देखता हूं. यह मेरी आदत है, जो अभी भी जारी है.' हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि उनका मुख्य फोकस हमेशा मैच और अपनी टीम को जीत दिलाने पर ही रहता है.

मैच से पहले 'कार्टून' और मैदान पर 'तूफान'

इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी, अमीर और तगड़े कॉम्पिटिशन वाली लीग है. इस मंच पर 15 साल की उम्र में खेलना भारी दबाव वाला काम है. कार्टून अक्सर मौज-मस्ती और कल्पना से भरे होते हैं. जब वैभव मैच से पहले इन्हें देखते हैं, तो उनका सब-कॉन्शियस माइंड क्रिकेट को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक 'गेम' की तरह लेने लगता है. कार्टून देखने से वैभव का दिमाग खेल के तनाव से पूरी तरह हट जाता है, जिससे वे मैदान पर बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड नजर आते हैं. यही वजह है कि वैभव दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के सामने भी निडर होकर बड़े शॉट खेलते हैं और चौके-छक्कों का तूफान ला देते हैं.

LSG के खिलाफ 'खामोश' रहा बल्ला

अपने कार्टून प्रेम का खुलासा करने वाले वैभव लखनऊ के खिलाफ फ्लॉप रहे. उन्होंने 11 बॉल पर 8 रन ही बनाए. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसाया. मोहसिन खान आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए, जिन्होंने वैभव के खिलाफ 'मेडन ओवर' फेंका और उनका विकेट भी चटकाया. 19वें सीजन में वैभव 7 मैच की 7 पारियों में 2 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ 254 रन बना चुके हैं. वो राजस्थान के सबसे सफल बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं.

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