KKR को खटक रहा ये खिलाड़ी... बन गया हार का सबसे बड़ा विलेन, IPL 2026 में कर रहा शर्मनाक प्रदर्शन

IPL 2026, KKR vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने IPL 2026 में गुरुवार को खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को उसी के गढ़ ईडन गार्डन्स के मैदान पर 65 रन से पीट दिया. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अब IPL 2026 में अपने शुरुआती दो मैच हार चुकी है. एक खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम के लिए नासूर बन रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ गुरुवार को भी इस खिलाड़ी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम का बेड़ागर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

KKR को खटक रहा ये खिलाड़ी

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इस फ्लॉप गेंदबाज ने गुरुवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. जिस वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा था, अब वह IPL 2026 टूर्नामेंट में लगातार शर्मनाक प्रदर्शन कर अपनी ही टीम के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए आईपीएल मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 31 रन लुटा दिए. वरुण चक्रवर्ती का इस दौरान इकोनॉमी रेट 15.50 का रहा और वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए.

बन गया हार का सबसे बड़ा विलेन

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 226 रन बोर्ड पर लगा दिए. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाजों ने वरुण चक्रवर्ती की घटिया गेंदबाजी का जमकर फायदा उठाया. अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 65 रन से हार मिली. वरुण चक्रवर्ती इस हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए. इससे पहले मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 29 मार्च को खेले गए आईपीएल मैच में भी वरुण चक्रवर्ती की जमकर धुनाई हुई थी. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ उस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 48 रन पानी की तरह बहा दिए. वरुण चक्रवर्ती का उस दौरान इकोनॉमी रेट 12.00 का रहा और वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

14 साल में पहली बार बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 65 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 226 रनों के कुल स्कोर के जवाब में, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 16 ओवरों में अपने सभी 10 विकेट खोकर सिर्फ 161 रन ही बना सकी, जबकि अंगकृष रघुवंशी ने लगातार अपना दूसरा अर्धशतक बनाया था. गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मिली यह हार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए पचा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2012 सीजन के बाद यह पहली बार है, जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने किसी IPL सीजन के अपने शुरुआती दोनों मैच गंवाए हैं.