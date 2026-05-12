IPL 2026 के बीच BCCI को बड़ा झटका! अचानक सामने खड़ी हुई Viewership की टेंशन...मची खलबली

IPL 2026 viewership declines: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वां सीजन आखिरी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. प्लेऑफ की रेस रोमांचक है. इस बीच दुनिया की सबसे रईस क्रिकेट लीग 'इंडियन प्रीमियर लीग' को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लिए ऐसी खबर आई है, जिसने खलबली मचा दी है. स्टार खिलाड़ियों की भरमार, हाई-स्कोरिंग मैच और रोमांचक मुकाबलों के बावजूद, इस बार दर्शकों ने आईपीएल से दूरी बनानी शुरू कर दी है. यह बीसीसीआई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

व्यूअरशिप को लेकर आए ताजा आंकड़ों ने बीसीसीआई की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आईपीएल 2026 की टीवी व्यूअरशिप में 26% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है. ये तब है जब इस सीजन में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं. हाई-स्कोरिंग मैच भी हो रहे हैं. इसलिए यह बोर्ड के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर व्यूअरशिप इसी तरह गिरती रही, तो आने वाले वक्त में आईपीएल के विज्ञापनों और ब्रांड वैल्यू पर बड़ा असर पड़ सकता है. इससे होने वाली कमाई भी कम हो सकती है.

26% तक गिरी व्यूअरशिप

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आईपीएल 2026 के पहले हाफ में दर्शकों की दिलचस्पी में बड़ी कमी आई है. TV रेटिंग में 18.8% की गिरावट देखी गई है और औसत व्यूअरशिप में 26% की भारी कमी आई है.

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आईपीएल 2025 की तुलना में 2026 में TV रेटिंग (4.57 से 3.71) और औसत दर्शकों की संख्या (10.6 MN से 7.84 MN) तक आ चुकी है, जो आईपीएल के गिरते क्रेज की ओर इशारा करती है.

विज्ञापनों पर भी तगड़ा असर

व्यूअरशिप में आई कमी का असर विज्ञापनों पर भी हो रहा है. विज्ञापनों में भी लगभग 31% की गिरावट देखी गई है. पहले IPL में टीवी पर 65 से ज्यादा विज्ञापनदाता (Advertisers) थे. अब यह संख्या घटकर करीब 45 रह गई है. यानी TV Advertisers में लगभग 31% की गिरावट आई है.

करीब 44 ब्रांड्स ने IPL के TV Ad System को छोड़ दिया. सिर्फ 24 नए ब्रांड्स ही TV Advertising से जुड़े. मतलब जितने ब्रांड बाहर गए, उतने नए ब्रांड नहीं आए. इससे साफ है कि IPL के TV Ads की डिमांड पहले के मुकाबले कम हुई है. संभव है कई कंपनियां अब TV की जगह Digital Platforms और Streaming Apps पर ज्यादा फोकस कर रही हों.

आइए वो तीन कारण भी जानते हैं कि आखिर क्यों टीवी पर दर्शक कम हो रहे हैं?

1. रियल मनी गेमिंग (RMG) पर बैन का बड़ा असर

टीवी पर दर्शकों के कम होने का पहला कारण रियल मनी गेमिंग पर बैन का असर माना जा रहा है. भारत सरकार द्वारा 'Dream11' और 'My11Circle' जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को 'सट्टेबाजी' की श्रेणी में रखकर बैन करने का फैसला लिया गया था, जिसका अब आईपीएल की व्यूअरशिप पर बुरा असर पड़ा है. लाखों फैंस सिर्फ इसलिए मैच देखते थे ताकि वे अपनी फैंटेसी टीम के प्रदर्शन पर नजर रख सकें.

2. लंबा फॉर्मेट भी कर रहा बोर

दूसरा कारण बोरियत भी माना जा रहा है. आईपीएल अब अपने 19वें सीजन में है. लगभग दो दशकों से एक ही फॉर्मेट और हर साल होने वाले लंबे शेड्यूल के कारण दर्शकों में कमी आई है. फैंस के लिए अब लीग स्टेज के मैच उतने रोमांचक या जरूरी नहीं रह गए हैं, जितने प्लेऑफ या बड़े अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं.

3. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा फोकस

अब लोग घंटों टीवी के सामने बैठकर पूरा मैच देखना पसंद नहीं करते. दर्शकों की आदतें बदल चुकी हैं. फैंस अब लाइव मैच मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं. अधिकतर यूजर्स वक्त बचाने के लिए सोशल मीडिया पर शॉर्ट क्लिप्स और हाइलाइट्स देखना पसंद कर रहे हैं. साथ ही, आईपीएल को अब फुटबॉल लीग्स, ई-स्पोर्ट्स और शॉर्ट-फॉर्म एंटरटेनमेंट से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे दर्शकों का ध्यान बंट गया है.

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