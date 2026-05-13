विराट कोहली ने रचा नया इतिहास...पीछे छूटे धोनी-रोहित जैसे दिग्गज, हासिल कर लिया नया 'माउंट एवरेस्ट'

Virat Kohli Most Matches in IPL: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 13 मई को आरसीबी और केकेआर के बीच सीजन का 57वां मुकाबला खेला जा रहा है. रायपुर में खेले जा रहे इस मुकाबले में विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया. कोहली ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19 साल से चली आ रही 'GOAT' (Greatest of All Time) की बहस पर पूरी तरह विराम लगा दिया है. कोहली अब इस लीग में सबसे ज्यादा 279 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं.

279 मैचों के दम पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने के मामले में एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. धोनी और रोहित के नाम 278-278 मैच दर्ज हैं. कोहली साल 2008 यानी पहले सीजन से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए लगातार खेल रहे हैं. वह न केवल सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बल्कि आईपीएल के पहले सीजन (2008) से लेकर अब तक एक ही फ्रेंचाइजी (RCB) के लिए खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी भी हैं.

(@Shebas_10dulkar) May 13, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

279 - विराट कोहली

278 - रोहित शर्मा

278 - एमएस धोनी

265 - रवींद्र जडेजा

257 - दिनेश कार्तिक

222 - शिखर धवन

221 - रविचंद्रन अश्विन

आईपीएल 2026 में बना चुके हैं 379 रन

आईपीएल 2026 में विराट कोहली का बल्ला शांत नहीं है. उन्होंने अब तक 11 मैचों में 379 रन बना लिए हैं, जो यह साबित करता है कि रन बनाने की उनकी भूख आज भी वैसी ही है जैसी 2008 में थी. खास बात यह है कि कोहली आईपीएल के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 8 अलग-अलग सीजन में 500 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. हालांकि 19वें सीजन में उनके लिए 500 रन तक पहुंचना बड़ी चुनौती है, क्योंकि आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है.

विराट कोहली का आईपीएल करियर कैसा है?

विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं और उनके आंकड़े किसी अजूबे से कम नहीं हैं. इस दिग्गज ने आईपीएल में 279 मैच खेलकर 9040 रन बनाए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने 8 शतक लगाए हैं, जो इस लीग में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड है. कोहली के नाम 66 अर्धशतक भी दर्ज हैं. उन्होंने 813 चौके और 306 छक्के भी ठोके हैं. क्रिकेट फैंस उन्हें 'रन मशीन' और 'चेज मास्टर' के नाम से बुलाते हैं.

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