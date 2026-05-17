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Hindi Newsक्रिकेटKing Kohli का ऐतिहासिक धमाका! सचिन तेंदुलकर का बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त; बना डाला असंभव जैसा महा-रिकॉर्ड

King Kohli का ऐतिहासिक धमाका! सचिन तेंदुलकर का बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त; बना डाला असंभव जैसा महा-रिकॉर्ड

Virat Kohli New IPL Record: विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. 19वें सीजन में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसका टूटना असंभव जैसा लगता है. कोहली ने इस रिकॉर्ड के दम पर ये साबित कर दिया है कि कंसिसटेंसी में उनके जैसे कोई नहीं. 

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 17, 2026, 04:42 PM IST
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Virat Kohli New IPL Record
Virat Kohli New IPL Record

Virat Kohli New IPL Record: विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो रिकॉर्ड की बारिश होती है. आईपीएल 2026 में आरसीबी के लगभग हर मुकाबले में यह लाइनें सच साबित हो रही हैं. 17 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में बल्लेबाजी करने उतरे कोहली ने इतिहास रच दिया. कोहली इस मुकाबले से पहले तक 12 मैचों में 484 रन बना चुके थे और पंजाब के खिलाफ 16 रन बनाते ही उन्होंने इस सीजन में 500 रन पूरे करके इतिहास रच डाला. 

कोहली ने अपना नाम एक ऐसे स्वर्णिम रिकॉर्ड के साथ दर्ज करा लिया है, जिसके आस-पास भी पहुंच पाना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन नजर आता है. विराट कोहली आईपीएल के 9 अलग-अलग सीजन में 500 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले इतिहास के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. 

कोहली ने 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025 और 2026 में 500+ रन बनाए हैं. पिछले मुकाबले में केकेआर के खिलाफ ईडन गार्डन्स में उन्होंने महज 60 गेंदों पर नाबाद 105 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली थी और पंजाब के खिलाफ 37 बॉल पर 58 रन बनाए. 

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कोहली के नाम असंभव जैसा महारिकॉर्ड

जिस तरह टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों का फॉर्म ऊपर-नीचे होता है, उसे देखते हुए आईपीएल के 9 अलग-अलग सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. किंग कोहली ने इस महा कीर्तिमान के दम पर एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब तक उनका बल्ला चल रहा है, क्रिकेट के हर बड़े रिकॉर्ड की गद्दी सिर्फ उनके पास ही रहेगी. आईपीएल के 19 सीजन में कोहली ने 9 बार 500+ रन बनाए हैं. यह असंभव जैसा महारिकॉर्ड हर किसी को चौंका रहा है.

सचिन का महारिकॉर्ड तोड़ा

विराट कोहली ने एक खास मामले में सचिन तेंदुलकर की बादशाहत खत्म कर दी है. उन्होंने 35 साल की उम्र पार करने के बाद आईपीएल के किसी एक सीजन में 500 से अधिक रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है. सचिन ने यह कमाल 2 बार किया था, जबकि कोहली ने 3 बार ये मुकाम हासिल करके इतिहास रच दिया. कोहली पिछले तीन सीजन 2024, 2025 और 2026 में लगातार 500+ रन बनाते आ रहे हैं.

35 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा बार 500+ रन बनाने वाले खिलाड़ी

विराट कोहली – 3 बार (2024, 2025, 2026)
सचिन तेंदुलकर – 2 बार
फाफ डु प्लेसिस – 2 बार
सनथ जयसूर्या – 1 बार
माइकल हसी – 1 बार
डेविड वॉर्नर – 1 बार
शिखर धवन – 1 बार
शेन वॉटसन – 1 बार

आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज कैसे हैं कोहली?

साल 2008 से लगातार एक ही फ्रेंचाइजी (RCB) के लिए वफादारी से खेलने वाले विराट कोहली ने अपने 19 साल के आईपीएल करियर में 9 बार 500 से अधिक रनों का आंकड़ा पार किया है. साल 2016 में उनके द्वारा बनाए गए 973 रन आज भी आईपीएल इतिहास में एक सीजन का सबसे बड़ा स्कोर है. वे आईपीएल इतिहास में 9,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उनके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद रोहित शर्मा भी उनसे 1,800 से अधिक रन पीछे हैं. इसके अलावा आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक (9 सेंचुरी) लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किंग कोहली के ही नाम सुरक्षित है.

ये भी पढ़ें: दूसरे 'कोहली' को सेलेक्टर्स ने भुलाया...6 साल से Team India में वापसी को तरस रहा, संन्यास लेना ही आखिरी विकल्प!

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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