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Hindi Newsक्रिकेटIPL में इन 4 टीमों की भयंकर कुटाई करते हैं विराट कोहली, लिस्ट देखकर कांप जाएंगे विरोधी!

IPL में इन 4 टीमों की भयंकर कुटाई करते हैं विराट कोहली, लिस्ट देखकर कांप जाएंगे विरोधी!

Virat Kohli Most Runs Against a Team in IPL: विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. पिछले 19 सालों में उन्होंने लगभग सभी टीमों के खिलाफ रन बनाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4 ऐसी टीमें हैं, जिनके गेंदबाजों के लिए कोहली किसी काल से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं ये टीमें कौन-कौन सी हैं.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 17, 2026, 05:34 PM IST
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Virat Kohli Most Runs Against These 4 IPL Teams
Virat Kohli Most Runs Against These 4 IPL Teams

Virat Kohli Most Runs Against a Team in IPL: आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली जब रंग में होते हैं तो विरोधी टीमों के गेंदबाज लाइन-लेंथ भूल जाते हैं. आईपीएल (IPL) के इतिहास में 9000 रनों का एवरेस्ट खड़ा करने वाले कोहली ने इस लीग में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. आईपीएल 2026 के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. ये आंकड़ा बताता है कि विराट कोहली आईपीएल की किन चार टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं.

आईपीएल इतिहास में किसी एक फ्रेंचाइजी के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने एक अनोखा 'चौका' लगाया है. वे इस लीग में चार अलग-अलग टीमों के खिलाफ 1,100 से अधिक रन ठोकने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. कोहली ने सबसे ज्यादा रन पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाए हैं. आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले में 57 रनों की पारी खेलकर उन्होंने पंजाब के खिलाफ रनों का आंकड़ा 1175 पहुंचा दिया है.

पंजाब किंग्स (PBKS) – 1175 रन

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विराट ने पंजाब के खिलाफ हमेशा ही शानदार बल्लेबाजी की है. वो इस टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं. कोहली के बल्ले से इस टीम के खिलाफ 1,175 रन निकले हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) – 1174 रन

5 बार की चैंपियन सीएसके के खिलाफ भी कोहली का बल्ला आग उगलता है. चेन्नई के खिलाफ उनके नाम 1,174 रन दर्ज हैं.

दिल्ली कैपिटल्स (DC) – 1172 रन

अपने होमटाउन की टीम दिल्ली कैपिटल्स को भी कोहली ने नहीं बख्शा. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 1,172 रन बनाए हैं. ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – 1126 रन

केकेआर के खिलाफ हाल ही में ईडन गार्डन्स में नाबाद 105 रनों की पारी खेलने के बाद कोहली ने इस टीम के खिलाफ भी 1,126 रन पूरे कर लिए हैं. कोहली के बाद केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

  • 1175 रन – विराट कोहली vs पंजाब किंग्स
  • 1174 रन – विराट कोहली vs चेन्नई सुपर किंग्स
  • 1172 रन – विराट कोहली vs दिल्ली कैपिटल्स
  • 1161 रन – रोहित शर्मा vs कोलकाता नाइट राइडर्स
  • 1134 रन – डेविड वॉर्नर vs पंजाब किंग्स

ऑरेंज कैप की रेस में विराट शामिल

विराट कोहली आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं. इस सीजन 2 मैचों में डक होने के बाद भी वो ऑरेंज कैप (Orange Cap) की रेस में टॉप-3 में शामिल हो चुके हैं और शुभमन गिल व साई सुदर्शन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. कोहली ने इस सीजन के 13 मैचों में 542 रन बनाए हैं, जिसमें 21 छक्के और 57 चौके शामिल हैं. विराट ने इस बार 54.20 के औसत और 153.94 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

  1. साई सुदर्शन (GT): 554 रन
  2. शुभमन गिल (GT): 552 रन
  3. विराट कोहली (RCB): 542 रन

280 मैचों का 'विराट' साम्राज्य

विराट कोहली पिछले 19 साल से लगातार सिर्फ आरसीबी (RCB) के लिए खेल रहे हैं. वे आईपीएल में अब तक 280 मैच खेलकर 9,203 रन बना चुके हैं, जिसमें 9 शतक और 67 अर्धशतक शामिल हैं. वे इस लीग में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले बादशाह हैं.

ये भी पढ़ें: King Kohli का ऐतिहासिक धमाका! सचिन तेंदुलकर का बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त; बना डाला असंभव जैसा महा-रिकॉर्ड

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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