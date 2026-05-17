IPL में इन 4 टीमों की भयंकर कुटाई करते हैं विराट कोहली, लिस्ट देखकर कांप जाएंगे विरोधी!

Virat Kohli Most Runs Against a Team in IPL: विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. पिछले 19 सालों में उन्होंने लगभग सभी टीमों के खिलाफ रन बनाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4 ऐसी टीमें हैं, जिनके गेंदबाजों के लिए कोहली किसी काल से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं ये टीमें कौन-कौन सी हैं.
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Virat Kohli Most Runs Against a Team in IPL: आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली जब रंग में होते हैं तो विरोधी टीमों के गेंदबाज लाइन-लेंथ भूल जाते हैं. आईपीएल (IPL) के इतिहास में 9000 रनों का एवरेस्ट खड़ा करने वाले कोहली ने इस लीग में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. आईपीएल 2026 के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. ये आंकड़ा बताता है कि विराट कोहली आईपीएल की किन चार टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं.
आईपीएल इतिहास में किसी एक फ्रेंचाइजी के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने एक अनोखा 'चौका' लगाया है. वे इस लीग में चार अलग-अलग टीमों के खिलाफ 1,100 से अधिक रन ठोकने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. कोहली ने सबसे ज्यादा रन पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाए हैं. आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले में 57 रनों की पारी खेलकर उन्होंने पंजाब के खिलाफ रनों का आंकड़ा 1175 पहुंचा दिया है.
पंजाब किंग्स (PBKS) – 1175 रन
विराट ने पंजाब के खिलाफ हमेशा ही शानदार बल्लेबाजी की है. वो इस टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं. कोहली के बल्ले से इस टीम के खिलाफ 1,175 रन निकले हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) – 1174 रन
5 बार की चैंपियन सीएसके के खिलाफ भी कोहली का बल्ला आग उगलता है. चेन्नई के खिलाफ उनके नाम 1,174 रन दर्ज हैं.
दिल्ली कैपिटल्स (DC) – 1172 रन
अपने होमटाउन की टीम दिल्ली कैपिटल्स को भी कोहली ने नहीं बख्शा. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 1,172 रन बनाए हैं. ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा.
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – 1126 रन
केकेआर के खिलाफ हाल ही में ईडन गार्डन्स में नाबाद 105 रनों की पारी खेलने के बाद कोहली ने इस टीम के खिलाफ भी 1,126 रन पूरे कर लिए हैं. कोहली के बाद केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
विराट कोहली आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं. इस सीजन 2 मैचों में डक होने के बाद भी वो ऑरेंज कैप (Orange Cap) की रेस में टॉप-3 में शामिल हो चुके हैं और शुभमन गिल व साई सुदर्शन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. कोहली ने इस सीजन के 13 मैचों में 542 रन बनाए हैं, जिसमें 21 छक्के और 57 चौके शामिल हैं. विराट ने इस बार 54.20 के औसत और 153.94 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.
विराट कोहली पिछले 19 साल से लगातार सिर्फ आरसीबी (RCB) के लिए खेल रहे हैं. वे आईपीएल में अब तक 280 मैच खेलकर 9,203 रन बना चुके हैं, जिसमें 9 शतक और 67 अर्धशतक शामिल हैं. वे इस लीग में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले बादशाह हैं.
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