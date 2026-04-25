8 चौके और 4 छक्के... 44 गेंद पर 88 रन, IPL 2026 में तबाही मचा रहे विराट कोहली, अभिषेक शर्मा को भी पछाड़ा

IPL 2026: भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली IPL 2026 सीजन में अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं और रनों की बरसात कर रहे हैं. विराट कोहली ने IPL 2026 सीजन में अभी तक 7 मैचों में 54.67 की औसत और 163.18 की स्ट्राइक रेट से 328 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 3 अर्धशतक ठोके हैं. IPL 2026 में अभी तक विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 81 रन रहा है. IPL 2026 सीजन में विराट कोहली ने अभी तक 36 चौके और 12 छक्के लगाए हैं. विराट कोहली ने शुक्रवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ IPL मैच में 44 गेंद पर 81 रन की तूफानी पारी खेली. इस मुकाबले में विराट कोहली ने 184.09 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्कों और 8 चौकों की मदद से रन बनाए.

IPL 2026 में तबाही मचा रहे विराट कोहली

विराट कोहली की 81 रन की पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हरा दिया. गुजरात टाइटंस (GT) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 205 रन बनाए. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 18.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 206 रन बनाते हुए 7 गेंद बाकी रहते ही जीत दर्ज कर ली. विराट कोहली के अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंद पर 55 रन ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. विराट कोहली अब IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं.

विराट कोहली ने अभिषेक शर्मा को भी पछाड़ा

विराट कोहली ने अब ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमा लिया है. IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने अब अपने हमवतन भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है. विराट कोहली ने IPL 2026 सीजन में अभी तक 7 मैचों में 54.67 की औसत और 163.18 की स्ट्राइक रेट से 328 रन बनाए हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL 2026 सीजन में अभी तक 7 मैचों में 53.83 की औसत और 215.33 की स्ट्राइक रेट से 323 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने इस दौरान 1 शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं. IPL 2026 में अभी तक अभिषेक शर्मा का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 135 रन रहा है. IPL 2026 सीजन में विराट कोहली ने अभी तक 25 चौके और 27 छक्के लगाए हैं.

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विराट कोहली का प्रदर्शन बेहतरीन रहा

गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मिली जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, 'मैच से कई सबक मिले. भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने अच्छी शुरुआत की. उन्होंने अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की और उन्हें बाकी गेंदबाजों ने भी फॉलो किया. हमें पता था कि 200 के आस-पास का कोई भी स्कोर चेज करने के लिए अच्छा टोटल होगा. आखिरी 3 ओवर में मुझे लगा कि हमारा प्लान एकदम सही था, खासकर यॉर्कर. कोहली और पडिक्कल का प्रदर्शन लाजवाब रहा. मुझे उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखने में मजा आया. हमने बीच के ओवरों में कुछ विकेट गंवाए, यह कुछ ऐसा है जिसे हम आने वाले मैचों में ठीक करने की कोशिश करेंगे.'