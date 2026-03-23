12 गेंद पर 29 रन... विराट कोहली ने बल्ले से मचाया तूफान, 241 के स्ट्राइक रेट से की आतिशबाजी

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले अपने तूफानी तेवर दिखाए हैं. IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पहले वार्म-अप मैच में 12 गेंदों पर 29 रन बनाए थे. यह वार्म-अप मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL 2026 सीजन के पहले मैच से छह दिन पहले खेला गया था.

RCB ने शेयर किया ट्रेनिंग का वीडियो

IPL 2026 से पहले क्रुणाल पांड्या और वेंकटेश अय्यर की कप्तानी में दो टीमें बांटी गई. इस दोस्ताना अभ्यास मैच में बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. मौजूदा चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत कर रही है, जिसका मकसद अपने खिताब की रक्षा के लिए एक मजबूत शुरुआत करना है. टीम बेंगलुरु में इकट्ठा हो चुकी है और पूरी तरह से ट्रेनिंग मोड में है. RCB ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो शेयर किया, जिसमें कुछ खास पलों को दिखाया गया है.

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RCB के बल्लेबाजों ने मचाया तूफान

इस वीडियो क्लिप में, क्रुणाल पांड्या ने बताया कि रविवार 22 मार्च को हुए सेशन के दौरान कई बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिखे. क्रुणाल ने कहा, 'यह एक अच्छा प्रैक्टिस मैच था. सभी ने अच्छी बैटिंग की. भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अभिनंदन (सिंह) ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और मंगेश (यादव) ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की.' बल्लेबाजी में जितेश शर्मा का प्रदर्शन शानदार रहा, उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में लगभग 219 के स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए. जितेश शर्मा IPL 2026 में एक बार फिर 'फिनिशर' की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. इस सीजन में उनका लक्ष्य और भी जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा.

विराट कोहली ने 12 गेंद पर ठोके 29 रन

जितेश शर्मा के साथ-साथ टिम डेविड (14 गेंदों में 36 रन) और वेंकटेश अय्यर (16 गेंदों में 30 रन) ने भी अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया. RCB अभी भी वेंकटेश अय्यर के लिए सबसे सही भूमिका तय करने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी T20 टीम में जबरदस्त असर डाल सकते हैं. क्रुणाल पांड्या ने विराट कोहली की 12 गेंदों में खेली गई तेज-तर्रार 29 रनों की पारी की खास तौर पर तारीफ की और कहा कि विराट कोहली शुरू से ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे. RCB अपने इस स्टार खिलाड़ी पर एक और मजबूत सीजन के लिए पूरी तरह से निर्भर रहेगी, क्योंकि वे यह साबित करना चाहते हैं कि पिछले सीजन में मिली ट्रॉफी जीत कोई तुक्का नहीं थी.