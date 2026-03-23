Advertisement
trendingNow13151036
Hindi Newsक्रिकेट12 गेंद पर 29 रन... विराट कोहली ने बल्ले से मचाया तूफान, 241 के स्ट्राइक रेट से की आतिशबाजी

12 गेंद पर 29 रन... विराट कोहली ने बल्ले से मचाया तूफान, 241 के स्ट्राइक रेट से की आतिशबाजी

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले अपने तूफानी तेवर दिखाए हैं. IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पहले वार्म-अप मैच में 12 गेंदों पर 29 रन बनाए थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 23, 2026, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले अपने तूफानी तेवर दिखाए हैं. IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पहले वार्म-अप मैच में 12 गेंदों पर 29 रन बनाए थे. यह वार्म-अप मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL 2026 सीजन के पहले मैच से छह दिन पहले खेला गया था.

RCB ने शेयर किया ट्रेनिंग का वीडियो

IPL 2026 से पहले क्रुणाल पांड्या और वेंकटेश अय्यर की कप्तानी में दो टीमें बांटी गई. इस दोस्ताना अभ्यास मैच में बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. मौजूदा चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत कर रही है, जिसका मकसद अपने खिताब की रक्षा के लिए एक मजबूत शुरुआत करना है. टीम बेंगलुरु में इकट्ठा हो चुकी है और पूरी तरह से ट्रेनिंग मोड में है. RCB ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो शेयर किया, जिसमें कुछ खास पलों को दिखाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

RCB के बल्लेबाजों ने मचाया तूफान

इस वीडियो क्लिप में, क्रुणाल पांड्या ने बताया कि रविवार 22 मार्च को हुए सेशन के दौरान कई बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिखे. क्रुणाल ने कहा, 'यह एक अच्छा प्रैक्टिस मैच था. सभी ने अच्छी बैटिंग की. भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अभिनंदन (सिंह) ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और मंगेश (यादव) ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की.' बल्लेबाजी में जितेश शर्मा का प्रदर्शन शानदार रहा, उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में लगभग 219 के स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए. जितेश शर्मा IPL 2026 में एक बार फिर 'फिनिशर' की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. इस सीजन में उनका लक्ष्य और भी जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा.

विराट कोहली ने 12 गेंद पर ठोके 29 रन

जितेश शर्मा के साथ-साथ टिम डेविड (14 गेंदों में 36 रन) और वेंकटेश अय्यर (16 गेंदों में 30 रन) ने भी अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया. RCB अभी भी वेंकटेश अय्यर के लिए सबसे सही भूमिका तय करने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी T20 टीम में जबरदस्त असर डाल सकते हैं. क्रुणाल पांड्या ने विराट कोहली की 12 गेंदों में खेली गई तेज-तर्रार 29 रनों की पारी की खास तौर पर तारीफ की और कहा कि विराट कोहली शुरू से ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे. RCB अपने इस स्टार खिलाड़ी पर एक और मजबूत सीजन के लिए पूरी तरह से निर्भर रहेगी, क्योंकि वे यह साबित करना चाहते हैं कि पिछले सीजन में मिली ट्रॉफी जीत कोई तुक्का नहीं थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
Iran war
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
West Asia crisis
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
NIA
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
Dhurandhar 2
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
bhagat singh
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
india
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा