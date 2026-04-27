2 महारिकॉर्ड... जिन्हें बनाकर आज विराट कोहली रच देंगे इतिहास, पूरी दुनिया में अमर हो जाएगा नाम

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच अभी तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 13 मैच जीते हैं. एक मैच का परिणाम नहीं आया था. विराट कोहली आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच में 2 महारिकॉर्ड बना सकते हैं.
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IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच अभी तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 13 मैच जीते हैं. एक मैच का परिणाम नहीं आया था. विराट कोहली आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच में 2 महारिकॉर्ड बना सकते हैं.
विराट कोहली ने 274 IPL मैचों में अभी तक 8989 रन बनाए हैं. IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर आते हैं. विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान कम से कम 11 रन और बना लेते हैं, तो उनके कुल रनों की संख्या 9,000 हो जाएगी और वह लीग के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है. विराट कोहली का पिछले तीन सीजन में औसत 53 से ऊपर रहा है.
1. विराट कोहली (भारत) - 274 मैचों में 8989 रन
2. रोहित शर्मा (भारत) - 276 मैचों में 7183 रन
3. शिखर धवन (भारत) - 222 मैचों में 6769 रन
4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 184 मैचों में 6565 रन
5. सुरेश रैना (भारत) - 205 मैचों में 5528 रन
विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान कम से कम 129 रन और बना लेते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. 129 रन बनाते ही विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के छठे बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.
1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन
2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन
3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन
4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 439 मैचों में 14,284 रन
5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 501 मैचों में 14,115 रन
6. विराट कोहली (भारत) - 421 मैचों में 13,871 रन
विराट कोहली ने IPL 2026 में अभी तक अपने तूफानी तेवर दिखाए हैं. विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 7 मैचों में 54.67 की औसत से 328 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम 7 मैचों में 5 जीत और 2 हार के साथ 10 अंक लेकर दूसरे नंबर पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.101 है.