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Hindi Newsक्रिकेट10000 रन... 300 छक्के, आज 18 अप्रैल को विराट के लिए बड़ा दिन, ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे कोहली!

10000 रन... 300 छक्के, आज 18 अप्रैल को विराट के लिए बड़ा दिन, ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे कोहली!

महान बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आज यानी 18 अप्रैल को बड़ा दिन है. IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगी. यह मैच दोपहर 3:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. विराट कोहली सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के ही किंग नहीं हैं. दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग आईपीएल में भी उनके सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं ठहरता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 18, 2026, 09:47 AM IST
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10000 रन... 300 छक्के, आज 18 अप्रैल को विराट के लिए बड़ा दिन, ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे कोहली!

महान बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आज यानी 18 अप्रैल को बड़ा दिन है. IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगी. यह मैच दोपहर 3:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. विराट कोहली सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के ही किंग नहीं हैं. दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग आईपीएल में भी उनके सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं ठहरता है. विराट कोहली आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैट में 5 महारिकॉर्ड बना सकते हैं.

1. एक ही देश में 10000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

विराट कोहली ने अभी तक भारत में तीन टीमों (दिल्ली, भारत और RCB) के लिए 289 टी20 मैच खेले हैं और 9,932 रन बनाए हैं. वह एक ही देश में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान कम से कम 68 रन और बना लेते हैं, तो वह एक ही देश में 10,000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.

2. IPL में 9000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

विराट कोहली ने 272 IPL मैचों में अभी तक 8889 रन बनाए हैं. IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर आते हैं. विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान कम से कम 111 रन और बना लेते हैं, तो उनके कुल रनों की संख्या 9,000 हो जाएगी और लीग के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली का पिछले तीन सीजन में औसत 53 से ऊपर रहा है.

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3. IPL में एक ही टीम के लिए 300 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

विराट कोहली साल 2008 से लेकर अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 272 IPL मैचों में 299 छक्के जड़ चुके हैं. विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान 1 छक्का और जड़ देते हैं तो वह एक ही IPL टीम के लिए 300 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.

4. एक ही वेन्यू (चिन्नास्वामी) में 150 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान 6 छक्के और जड़ देते हैं तो वह एक ही वेन्यू (बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम) में 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. विराट कोहली ने अभी तक बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए 97 IPL मैचों में 144 छक्के जड़े हैं.

5. एक ही IPL टीम के खिलाफ 1200 टी20 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में कम से कम 46 रन और बना लेते हैं, तो वह एक ही IPL टीम के खिलाफ 1200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभी तक खेले गए 32 टी20 मैचों में 1154 रन बनाए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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