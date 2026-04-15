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Hindi Newsक्रिकेटशर्म छोड़ो और सच स्वीकारो...KKR की लगातार हार पर भड़के सहवाग, कप्तान रहाणे को दिया नया विनिंग फॉर्मूला

'शर्म छोड़ो और सच स्वीकारो'...KKR की लगातार हार पर भड़के सहवाग, कप्तान रहाणे को दिया नया विनिंग फॉर्मूला

Virender Sehwag: टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल 2026 में लगातार 4 मैच हार चुकी KKR की टीम को लेकर अपनी राय दी है. उन्होंने बताया कि आखिर इस टीम ने नीलामी में कौन सी गलती की थी, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कप्तान रहाणे को एक खास नसीहत भी दी है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:31 PM IST
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'शर्म छोड़ो और सच स्वीकारो'...KKR की लगातार हार पर भड़के सहवाग, कप्तान रहाणे को दिया नया विनिंग फॉर्मूला

आईपीएल 2026 में किसी टीम की हालत सबसे ज्यादा खराब है तो वो 3 बार की चैंपियन केकेआर है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली ये टीम अब तक 5 मैच खेल चुकी है, लेकिन उसे एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. 19वें सीजन में लगातार हार का सामना कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कड़ी नसीहत दी है. सहवाग ने केकेआर मैनेजमेंट को खरी-खरी सुनाते हुए कहा है कि उन्हें नीलामी में हुई अपनी बड़ी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए.

वीरेंद्र सहवाग का निशाना 25.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदे गए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर था, जो चेन्नई के खिलाफ शून्य पर आउट होकर टीम के लिए 'बोझ' साबित हो रहे हैं. ग्रीन ने अब तक 5 मैचों में सिर्फ 14.00 की औसत से 56 रन बनाए हैं. नाबाद 32 रन उनका हाई स्कोर है. 14 अप्रैल की शाम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए.ग्रीन के शर्मनाक प्रदर्शन को देख सहवाग ने साफ शब्दों में कहा कि केकेआर को ग्रीन को बेंच पर बिठाकर टिम सीफर्ट जैसे इन-फॉर्म खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए.

सहवाग ने बताया कैसे अपनी ही गलती में फंस गई केकेआर

कैमरून ग्रीन की परफॉर्मेंस और केकेआर की रणनीति पर सवाल उठाते हुए सहवाग ने क्रिकबज पर बातचीत के दौरान अपनी राय दी. उन्होंने कहा, 'अगर आपके पास इतना पैसा था और फिर भी आपने ये खिलाड़ी खरीदे, कैमरून ग्रीन पर 25-27 करोड़ रुपये खर्च किए, तो अब वह एक बोझ (Liability) बन गए हैं. अगर आप उन्हें खिलाते हैं, तो वह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. अगर आप उन्हें नहीं खिलाते हैं, तो लोग सवाल करेंगे कि आपने इतना पैसा खर्च किया और फिर उन्हें बेंच पर बैठा दिया, लेकिन गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. बस इसे मान लें कि आपने कैमरून ग्रीन पर इतना खर्च करके गलती की है.'

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कैमरून ग्रीन को क्यों करना चाहिए बाहर?

वीरेंद्र सहवाग का यह मानना है कि केकेआर को बिना देर किए ग्रीन को प्लेइंग 11 से बाहर कर देना चाहिए. सहवाग ने कहा, 'उन्हें टीम से बाहर करें और किसी और को आजमाएं. उनकी गेंदबाजी भी कोई खास योगदान नहीं दे रही है, और ऐसा नहीं है कि उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के कारण टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उन्हें बेंच पर बैठाना चाहिए और उनकी जगह टिम सीफर्ट को खिलाना चाहिए.'

सहवाग ने रहाणे को दिया विनिंग फॉर्मूला

सहवाग ने इसलिए टिम सिफर्ट को प्लेइंग 11 में लाने की सलाह दी है, क्योंकि टी20 विश्व कप 2026 में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कमाल किया था. सहवाग ने केकेआर के कप्तान को सलाह दी है कि ओपनिंग जोड़ी फिन एलन और टिम सिफर्ट की बनाएं. हाल ही में, आपने उन्हें न्यूजीलैंड के लिए अच्छा प्रदर्शन करते देखा है. उन्हीं दो ओपनर्स (एलन और सिफर्ट) ने आक्रामक पारियां खेली थीं. उन दोनों को टीम में लाएं और उनसे ओपनिंग कराएं, फिर अजिंक्य रहाणे को नंबर तीन पर लाएं, पॉवेल को चार पर, और रघुवंशी को और नीचे भेजें. इस तरह, अगर रहाणे आउट होते हैं, तो रघुवंशी आ सकते हैं, और अगर कोई और आउट होता है, तो पॉवेल या रिंकू आ सकते हैं.'

केकेआर ने नीलामी में खर्च किए थे सबसे ज्यादा पैसे

आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में केकेआर सबसे बड़े पर्स के साथ उतरी थी. उसने करीब 63 करोड़ रुपये खर्च करके कुल 13 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया था. सबसे ज्यादा पैसा 25.20 करोड़ कैमरून ग्रीन पर लुटाया गया था. वो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे. उनके अलावा केकेआर ने मथीशा पथिराना को 18 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था, जबकि मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये दिए थे.

ये भी पढ़ें: 5 मैचों में सिर्फ 63 रन...खराब फॉर्म से दुखी नहीं हैं ऋतुराज गायकवाड़...अगले मैच को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान!

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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