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Hindi Newsक्रिकेटवसीम जाफर ने चुनी IPL 2026 की सबसे खतरनाक Playing XI, ट्रॉफी उठाने की दावेदार है ये टीम

वसीम जाफर ने चुनी IPL 2026 की सबसे खतरनाक Playing XI, ट्रॉफी उठाने की दावेदार है ये टीम

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की मजबूत प्लेइंग इलेवन बनाई है. वसीम जाफर ने इस प्लेइंग इलेवन से उस खिलाड़ी को बाहर रखा है जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम को पहली बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 21, 2026, 03:38 PM IST
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टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की मजबूत प्लेइंग इलेवन बनाई है. वसीम जाफर ने इस प्लेइंग इलेवन से उस खिलाड़ी को बाहर रखा है जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम को पहली बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. वसीम जाफर ने IPL 2026 के लिए घोषित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की अपनी प्लेइंग इलेवन में ओपनिंग बल्लेबाज फिल साल्ट को जगह नहीं दी है. वसीम जाफर ने फिल साल्ट की जगह इंग्लैंड के ही उनके साथी खिलाड़ी जैकब बेथेल को विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी है.

वसीम जाफर ने चुनी IPL 2026 की सबसे खतरनाक Playing XI

फिल साल्ट का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. फिल साल्ट 8 पारियों में 1 अर्धशतक की बदौलत महज 130 रन बना सके थे. इसके उलट जैकब बेथेल ने दमदार प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शानदार शतक लगाया था. वसीम जाफर का जैकब बेथेल को टीम में रखने और फिल साल्ट को बाहर रखने का यह भी एक कारण हो सकता है. बता दें कि फिल साल्ट ने आईपीएल 2025 में 13 पारियों में 33.58 की औसत और 175.98 की स्ट्राइक रेट से 4 अर्धशतक लगाते हुए 403 रन बनाए थे.

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ट्रॉफी उठाने की दावेदार है ये टीम

एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में वसीम जाफर ने पारी की शुरुआत करने के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली और युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को चुना है. वसीम जाफर ने कप्तान रजत पाटीदार को तीसरे और ऑल-राउंडर वेंकटेश को चौथे नंबर पर रखा है. वसीम जाफर ने पांचवें नंबर पर टिम डेविड को रखा और छठे नंबर पर फिनिशर के रूप में जितेश शर्मा को चुना है, जो विकेटकीपर भी होंगे. वसीम जाफर ने टीम में बतौर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या को जगह दी है. तेज गेंदबाजों में वसीम जाफर ने नुवान तुषारा, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल को चुना है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उन्होंने सुयश शर्मा को रखा है.

IPL 2026 के लिए वसीम जाफर ने चुनी RCB की खतरनाक प्लेइंग इलेवन

विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, यश दयाल.

इम्पैक्ट प्लेयर: सुयश शर्मा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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