Advertisement
trendingNow13199763
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Final से बाहर होंगे हेड, कमिंस और हेजलवुड? बीच सीजन खड़ा हो गया ये धर्मसंकट

IPL 2026 Final से बाहर होंगे हेड, कमिंस और हेजलवुड? बीच सीजन खड़ा हो गया ये धर्मसंकट

31 मई 2026 को आईपीएल 2026 का फाइनल होना है. इसी दिन से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने स्टार खिलाड़ियों को वापस बुला सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 01, 2026, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 Final से बाहर होंगे हेड, कमिंस और हेजलवुड? बीच सीजन खड़ा हो गया ये धर्मसंकट

IPL 2026: आईपीएल 2026 अब रोमांचक मोड़ पर है. अब तक 42 मैच हो चुके हैं और अब प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए टीमें बेताब हैं. 19वें सीजन का फाइनल 31 मई को खेला जाना है. फाइनल से ठीक एक महीना पहले आई एक खबर ने सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमों के फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. खबर है कि पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और जॉश हेजलवुड जैसे स्टार खिलाड़ी शायद आईपीएल फाइनल का हिस्सा न बन पाएं. इन तीनों ही स्टार खिलाड़ियों के सामने एक धर्मसंकट खड़ा हो गया है.

दरअसल, जिस दिन 19वें सीजन का फाइनल तय है, उसी 31 मई से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में तीनों वनडे खेले जाएंगे. सीरीज 31 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी.

इस सीरीज के लिए पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड जैसे स्टार खिलाड़ियों को नेशनल ड्यूटी पर लौटना पड़ सकता है, जो आईपीएल 2026 में अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं. इस बार पंजाब किंग्स की टीम नंबर 1 पर है, जिसने अब तक 8 में से 6 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी दूसरे नंबर पर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टार बॉलर जॉश हेजलवुड हैं. तीसरे नंबर पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस और ट्रेविस हेड शामिल हैं. यही तीनों टीमें फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा पहलू भी जान लीजिए

दूसरा पहलू ये भी है कि 2027 यानी अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (CA) अपने प्रमुख खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज कर सकता है और पाकिस्तान सीरीज के लिए युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकता है.

ऐसी संभावना भी है कि कमिंस, हेड और स्टार्क जैसे सीनियर खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज से आराम दिया जा सकता है. ऐसे में यह उम्मीद बनी हुई है कि आईपीएल फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का जलवा फैंस को देखने मिल सकता है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें आराम देकर आईपीएल के सबसे बड़े मुकाबले में खेलने की अनुमति दे सकती है.

ये भी पढ़ें: W W W W W W W: क्रिकेट इतिहास का सबसे 'खूनी' स्पेल! 1 रन देकर कर डाले 7 शिकार...'त्राहि-त्राहि' करते रहे बल्लेबाज

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
IMD
1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
West Bengal Election 2026
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
Travel News in Hindi
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
weather update
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?