IPL 2026 Final से बाहर होंगे हेड, कमिंस और हेजलवुड? बीच सीजन खड़ा हो गया ये धर्मसंकट

IPL 2026: आईपीएल 2026 अब रोमांचक मोड़ पर है. अब तक 42 मैच हो चुके हैं और अब प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए टीमें बेताब हैं. 19वें सीजन का फाइनल 31 मई को खेला जाना है. फाइनल से ठीक एक महीना पहले आई एक खबर ने सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमों के फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. खबर है कि पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और जॉश हेजलवुड जैसे स्टार खिलाड़ी शायद आईपीएल फाइनल का हिस्सा न बन पाएं. इन तीनों ही स्टार खिलाड़ियों के सामने एक धर्मसंकट खड़ा हो गया है.

दरअसल, जिस दिन 19वें सीजन का फाइनल तय है, उसी 31 मई से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में तीनों वनडे खेले जाएंगे. सीरीज 31 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी.

इस सीरीज के लिए पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड जैसे स्टार खिलाड़ियों को नेशनल ड्यूटी पर लौटना पड़ सकता है, जो आईपीएल 2026 में अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं. इस बार पंजाब किंग्स की टीम नंबर 1 पर है, जिसने अब तक 8 में से 6 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी दूसरे नंबर पर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टार बॉलर जॉश हेजलवुड हैं. तीसरे नंबर पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस और ट्रेविस हेड शामिल हैं. यही तीनों टीमें फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं.

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दूसरा पहलू भी जान लीजिए

दूसरा पहलू ये भी है कि 2027 यानी अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (CA) अपने प्रमुख खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज कर सकता है और पाकिस्तान सीरीज के लिए युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकता है.

ऐसी संभावना भी है कि कमिंस, हेड और स्टार्क जैसे सीनियर खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज से आराम दिया जा सकता है. ऐसे में यह उम्मीद बनी हुई है कि आईपीएल फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का जलवा फैंस को देखने मिल सकता है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें आराम देकर आईपीएल के सबसे बड़े मुकाबले में खेलने की अनुमति दे सकती है.

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