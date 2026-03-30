Advertisement
trendingNow13159193
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: चोटिल धोनी की आईपीएल में कब होगी वापसी? चेन्नई सुपरकिंग्स ने राज पर से हटाया पर्दा

IPL 2026: चोटिल धोनी की आईपीएल में कब होगी वापसी? चेन्नई सुपरकिंग्स ने राज पर से हटाया पर्दा

MS Dhoni Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 के ओपनर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एमएस धोनी नहीं खेलेंगे. सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि की है कि धोनी की जगह संजू सैमसन विकेटकीपिंग करेंगे और उन्हें भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

MS Dhoni Chennai Super Kings: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन के अपने पहले मैच की तैयारियों के बीच चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर आई. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले इस उद्घाटन मुकाबले में टीम के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी मैदान पर नजर नहीं आएंगे. धोनी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिससे टीम के संयोजन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. हालांकि धोनी की कमी हमेशा खलती है, लेकिन यह मैच सीएसके के लिए अपने भविष्य की एक झलक देखने का एक बड़ा अवसर भी लेकर आया है.

आईपीएल नीलामी से ठीक पहले संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स के साथ एक ट्रेड डील के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया गया था. फ्रेंचाइजी के लिए सैमसन की नियुक्ति केवल वर्तमान विकेटकीपिंग की समस्या को हल करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उन्हें धोनी के संभावित दीर्घकालिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है. धोनी के करियर के अंतिम पड़ाव को देखते हुए टीम एक ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी की तलाश में थी जो दस्ताने और बल्ले दोनों के साथ टीम की कमान संभाल सके. संजू सैमसन इस भूमिका के लिए सबसे फिट बैठते नजर आ रहे हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सीईओ काशी विश्वनाथन ने क्या बड़ा अपडेट दिया? 

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने धोनी की अनुपलब्धता की पुष्टि करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि धोनी की गैरमौजूदगी में सैमसन ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. विश्वनाथन ने कहा, ''जाहिर है कि संजू विकेटकीपिंग करेंगे क्योंकि धोनी नहीं खेलने जा रहे हैं. संजू की फॉर्म शानदार है और वह नेट्स में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि वह इस सीजन में वह प्रभाव छोड़ेंगे जिसकी सीएसके को तलाश है.''

ये भी पढ़ें: 7 IPL टीम से खेलने का अनुभव, 218 विकेट... फिर भी 4 साल से टीम इंडिया से बाहर

क्या सैमसन पर दबाव बनाना चाहती है फ्रेंचाइजी? 

फ्रेंचाइजी का प्रबंधन सैमसन की क्षमताओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है. काशी विश्वनाथन ने भविष्य की ओर इशारा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि केरल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज भविष्य में फ्रेंचाइजी के लिए एक बेहतरीन दांव साबित होगा. उन्होंने आगे कहा, ''जहां तक संजू का सवाल है, हम उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते क्योंकि हम उनकी काबिलियत जानते हैं. मैंने संजू से बात करने में ज्यादा समय नहीं बिताया है, क्योंकि मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था और अभ्यास के दौरान मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहूंगा.'' यह बयान दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट संजू को अपनी स्वाभाविक शैली में खेलने की पूरी आजादी देना चाहता है.

 

 

ये भी पढ़ें: MI फैन का प्रपोजल और KKR वाली का 'यस', अंगूठी ने करा दिया 'सुपर ओवर', फिर क्या हुआ?

क्या ऋतुराज की कप्तानी में दिखेगा नया दम?

सैमसन के प्रभाव के साथ-साथ टीम को ऋतुराज गायकवाड़ की लीडरशिप से भी काफी उम्मीदें हैं. काशी विश्वनाथन ने ऋतुराज की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कप्तानी टीम को उच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम है. गायकवाड़ का शांत स्वभाव और रणनीतिक समझ टीम के मनोबल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी. भले ही धोनी मैदान पर न हों, लेकिन टीम के पास गायकवाड़ जैसा कप्तान और सैमसन जैसा अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज है. दोनों मिलकर सीएसके के नए युग की शुरुआत कर सकते हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026MS DhoniChennai Super Kings

Trending news

'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
Jammu and Kashmir weather update
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है