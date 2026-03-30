IPL 2026: चोटिल धोनी की आईपीएल में कब होगी वापसी? चेन्नई सुपरकिंग्स ने राज पर से हटाया पर्दा

MS Dhoni Chennai Super Kings: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन के अपने पहले मैच की तैयारियों के बीच चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर आई. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले इस उद्घाटन मुकाबले में टीम के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी मैदान पर नजर नहीं आएंगे. धोनी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिससे टीम के संयोजन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. हालांकि धोनी की कमी हमेशा खलती है, लेकिन यह मैच सीएसके के लिए अपने भविष्य की एक झलक देखने का एक बड़ा अवसर भी लेकर आया है.

आईपीएल नीलामी से ठीक पहले संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स के साथ एक ट्रेड डील के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया गया था. फ्रेंचाइजी के लिए सैमसन की नियुक्ति केवल वर्तमान विकेटकीपिंग की समस्या को हल करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उन्हें धोनी के संभावित दीर्घकालिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है. धोनी के करियर के अंतिम पड़ाव को देखते हुए टीम एक ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी की तलाश में थी जो दस्ताने और बल्ले दोनों के साथ टीम की कमान संभाल सके. संजू सैमसन इस भूमिका के लिए सबसे फिट बैठते नजर आ रहे हैं.

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सीईओ काशी विश्वनाथन ने क्या बड़ा अपडेट दिया?

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने धोनी की अनुपलब्धता की पुष्टि करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि धोनी की गैरमौजूदगी में सैमसन ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. विश्वनाथन ने कहा, ''जाहिर है कि संजू विकेटकीपिंग करेंगे क्योंकि धोनी नहीं खेलने जा रहे हैं. संजू की फॉर्म शानदार है और वह नेट्स में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि वह इस सीजन में वह प्रभाव छोड़ेंगे जिसकी सीएसके को तलाश है.''

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क्या सैमसन पर दबाव बनाना चाहती है फ्रेंचाइजी?

फ्रेंचाइजी का प्रबंधन सैमसन की क्षमताओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है. काशी विश्वनाथन ने भविष्य की ओर इशारा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि केरल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज भविष्य में फ्रेंचाइजी के लिए एक बेहतरीन दांव साबित होगा. उन्होंने आगे कहा, ''जहां तक संजू का सवाल है, हम उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते क्योंकि हम उनकी काबिलियत जानते हैं. मैंने संजू से बात करने में ज्यादा समय नहीं बिताया है, क्योंकि मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था और अभ्यास के दौरान मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहूंगा.'' यह बयान दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट संजू को अपनी स्वाभाविक शैली में खेलने की पूरी आजादी देना चाहता है.

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क्या ऋतुराज की कप्तानी में दिखेगा नया दम?

सैमसन के प्रभाव के साथ-साथ टीम को ऋतुराज गायकवाड़ की लीडरशिप से भी काफी उम्मीदें हैं. काशी विश्वनाथन ने ऋतुराज की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कप्तानी टीम को उच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम है. गायकवाड़ का शांत स्वभाव और रणनीतिक समझ टीम के मनोबल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी. भले ही धोनी मैदान पर न हों, लेकिन टीम के पास गायकवाड़ जैसा कप्तान और सैमसन जैसा अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज है. दोनों मिलकर सीएसके के नए युग की शुरुआत कर सकते हैं.