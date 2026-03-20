IPL 2026 : कब होगी मथीशा पथिराना की वापसी? आईपीएल से पहले KKR के नए कोच ने किया खुलासा

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) गहरे संकट में है. हर्षित राणा की चोट और मथीशा पथिराना की अनुपलब्धता ने टीम की चिंता बढ़ा दी है. मुख्य कोच अभिषेक नायर की रिप्लेसमेंट रणनीति के बारे में बात की है.
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IPL 2026 Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले एक गंभीर तेज गेंदबाजी संकट का सामना कर रही है. टीम के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने पुष्टि की है कि फ्रेंचाइजी अभी तक घायल तेज गेंदबाज हर्षित राणा का विकल्प नहीं ढूंढ पाई है. उनका बाहर होना टीम के लिए एक बड़ा झटका है. हर्षित पिछले दो सत्रों में केकेआर के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने 2024 में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अतिरिक्त टीम के महंगे खिलाड़ियों में से एक मथीशा पथिराना के भी कम से कम अप्रैल के मध्य तक उपलब्ध न होने की संभावना है.
हर्षित राणा वर्तमान में अपने दाहिने घुटने में 'लैटरल मेनिस्कस टियर' से उबर रहे हैं. इसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी है. यह चोट उन्हें फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच के दौरान लगी थी. इस गंभीर चोट के कारण हर्षित सीजन की शुरुआत से बाहर हो गए हैं और उनकी वापसी की कोई निश्चित तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है. नए कोच अभिषेक नायर ने कहा, ''यह एक बड़ा झटका है क्योंकि हर्षित राणा पिछले कुछ सीजन से टीम का अभिन्न हिस्सा रहे हैं.''
रिप्लेसमेंट को लेकर अभिषेक नायर ने क्या कहा?
कोच अभिषेक नायर ने बताया कि टीम प्रबंधन पिछले कुछ दिनों से कई गेंदबाजों पर नजर रख रहा है. उन्होंने कहा, ''हम अपने नेतृत्व समूह की मदद से मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इस भूमिका में सबसे फिट बैठता है. अभी तक हमने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हम किसी ऐसे खिलाड़ी की पहचान कर लेंगे जो टीम में बदलाव ला सके.'' नायर ने संकेत दिया कि 25 मार्च को टीम के मुंबई रवाना होने से पहले अगले एक-दो दिनों में रिप्लेसमेंट की घोषणा होने की उम्मीद है. 29 मार्च को टीम का पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ होना है.
कब तक खेल पाएंगे मथीशा पथिराना?
हर्षित राणा की स्थिति के साथ-साथ 18 करोड़ रुपये में खरीदे गए श्रीलंकाई गेंदबाज मथीशा पथिराना की अनिश्चितता ने केकेआर की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है. पथिराना को टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आया था, जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था. श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपना रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है, लेकिन उन्हें आईपीएल में भाग लेने के लिए अभी भी एक शारीरिक प्रदर्शन परीक्षण (Physical Performance Test) पास करना होगा. नायर के अनुसार, फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि वे अप्रैल के मध्य तक ही पूरी तरह फिट हो पाएंगे.
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मुजरबानी और कीवी खिलाड़ियों पर भरोसा
गेंदबाजी विभाग में कमी को देखते हुए केकेआर ने पहले ही एक अनिवार्य बदलाव किया है. टीम ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को मुस्तफिजुर रहमान के स्थान पर शामिल किया है. रहमान को इस साल की शुरुआत में बीसीसीआई के निर्देश के बाद रिलीज कर दिया गया था. इसके अलावा फिन एलन, टिम साइफर्ट और रचिन रवींद्र की कीवी तिकड़ी भी अभ्यास के लिए मैदान पर जल्द उतरने वाली है. इससे टीम को कुछ मजबूती मिलेगी.
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मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्या होगी केकेआर की तैयारी?
सीजन के शुरुआती मैच में मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम का सामना करने से पहले केकेआर को अपने संसाधनों को सही ढंग से व्यवस्थित करना होगा. हर्षित राणा की विविधता और पथिराना की डेथ ओवरों की विशेषज्ञता के बिना टीम का गेंदबाजी संतुलन बिगड़ सकता है. नायर और उनकी टीम को उम्मीद है कि जो नए खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, वे इस दबाव की स्थिति में खुद को साबित कर पाएंगे.