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Hindi Newsक्रिकेटIPL में कभी नहीं कर पाया डेब्यू, अब खरीद ली RCB और बन गया चेयरमैन, आखिर कौन है ये शख्स?

IPL में कभी नहीं कर पाया डेब्यू, अब खरीद ली RCB और बन गया चेयरमैन, आखिर कौन है ये शख्स?

Aryaman Birla Become New Chairman of RCB: एक क्रिकेटर जो आज से 8 साल पहले आईपीएल की नीलामी में आया, उस पर 30 लाख की बोली लगी, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला. 2019 में उसने क्रिकेट छोड़ा और आज आरसीबी का नया चेयरमैन बना है. आइए जानते हैं आखिर कौन है ये शख्स?

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:05 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/@Cricsam01)
फोटो क्रेडिट (X/@Cricsam01)

Aryaman Birla Become New Chairman of RCB: आज से ठीक 3 दिन बाद IPL 2026 का आगाज होगा. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चर्चा में है. इस फ्रेंचाइजी को नए मालिक मिल चुके हैं. RCB को आदित्य बिड़ला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन की परपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्ट्रैटेजी ने साथ मिलकर खरीद लिया है. यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) से 100% हिस्सेदारी खरीदकर यह डील पूरी की गई है. यह डील करीब 16,660 करोड़ रुपये (1.78 अरब डॉलर) में हुई है. आदित्य बिड़ला ग्रुप के नेतृत्व में हुए इस ऐतिहासिक सौदे ने न केवल RCB को IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बना दिया है, बल्कि एक पूर्व क्रिकेटर को अब बोर्डरूम का 'बॉस' भी बना दिया है.

ये बॉस कोई और नहीं बल्कि वही खिलाड़ी है, जो बतौर खिलाड़ी IPL में डेब्यू नहीं कर सका, लेकिन अब पूरी टीम खरीदकर चेयरमैन बन गया है. यह कोई और नहीं बल्कि कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे आर्यमान विक्रम बिड़ला हैं, जिन्हें RCB का नया चेयरमैन बनाया गया है.

राजस्थान रॉयल्स ने नहीं दिया था डेब्यू का मौका

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साल 2018 के IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 30 लाख रुपये की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन डेब्यू का मौका नहीं दिया. वह पूरे सीजन बेंच पर ही बैठे रहे थे. अब पूरे 8 साल बाद उन्होंने RCB की टीम खरीद ली है. आर्यमान को 2018 की नीलामी में जब राजस्थान ने खरीदा था, तब उनकी उम्र महज 20 साल थी. अब वह 28 साल के हो चुके हैं.

IPL में डेब्यू का मौका नहीं मिलने के बाद आर्यमान ने 2019 में क्रिकेट छोड़कर अपने पिता के साथ पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया था. तब किसी ने सोचा नहीं था कि 8 साल बाद यही खिलाड़ी RCB जैसी टीम का नया चेयरमैन बनेगा. इत्तेफाक यह भी है कि जिस टीम ने उन्हें डेब्यू का मौका नहीं दिया, वही राजस्थान उसी दिन बिकी, जब उन्हें RCB का बॉस बनाया गया.

9 जुलाई 1997 को जन्मे आर्यमान ने क्रिकेट छोड़ने के बाद बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा. वह आदित्य बिड़ला ग्रुप के साथ ई-कॉमर्स, रिटेल और स्टार्टअप सेक्टर में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. अब RCB के नए चेयरमैन के रूप में उनकी यह नई पारी है.

रजत पाटीदार के साथ ओपनिंग कर चुके हैं आर्यमान

आर्यमान बिड़ला मध्य प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और मौजूदा कप्तान रजत पाटीदार के साथ ओपनिंग पार्टनर भी रह चुके हैं. उन्होंने 2017-18 के रणजी सीजन में मध्य प्रदेश टीम के लिए खेला था. फिर विजय हजारे ट्रॉफी में भी नजर आए. बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज आर्यमान बिड़ला ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 9 मैच खेलकर 27.60 की औसत से कुल 414 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 फिफ्टी शामिल है. लिस्ट ए के 4 मैचों में 36 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: 167251559000 रुपये में बिकी RCB, IPL 2026 से पहले बदल गए टीम के मालिक, किसने खरीदा?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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