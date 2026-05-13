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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: CSK ने बीच सीजन बुलाया खूंखार बल्लेबाज...जड़ चुका है तिहरा शतक, अब येलो आर्मी के लिए करेगा डेब्यू?

IPL 2026: CSK ने बीच सीजन बुलाया खूंखार बल्लेबाज...जड़ चुका है तिहरा शतक, अब येलो आर्मी के लिए करेगा डेब्यू?

Macneil Hadley Noronha Joins CSK: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. प्लेऑफ की जंग तेज हो चुकी है. चेन्नई ने ग्रुप स्टेज में 11 मैच खेलने के बाद एक खतरनाक बल्लेबाज को अपने साथ जोड़ा है. ये वही खिलाड़ी है, जो तिहरा शतक लगा चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 13, 2026, 07:23 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स में Macneil hadley noronha की एंट्री (डिजाइन फोटो)
चेन्नई सुपर किंग्स में Macneil hadley noronha की एंट्री (डिजाइन फोटो)

Macneil Hadley Noronha Joins CSK: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन आखिरी पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. अब तक 56 मैच हो चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को ग्रुप स्टेज में 3 मैच और खेलने हैं. प्लेऑफ का सपना देख रही पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक बड़ा दांव चला है. चोटिल खिलाड़ी रामकृष्ण घोष के पूरे सीजन से बाहर होने के बाद येलो आर्मी ने कर्नाटक के युवा 'रन मशीन' को अपने साथ जोड़ा है, जिनका नाम मैकनील हेडली नोरोन्हा है. ये वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार बढ़िया प्रदर्शन करके सुर्खियां बटोरी थीं.

नोरोन्हा क्रिकेट फैंस के लिए नया नाम हो सकते हैं, लेकिन वो कोई साधारण बल्लेबाज नहीं हैं. उनके नाम घरेलू क्रिकेट में एक ऐतिहासिक तिहरा शतक दर्ज है. 24 साल के मैकनील नोरोन्हा दाएं हाथ के आक्रामक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और उपयोगी ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं. वो खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए पहचाने जाते हैं. पहली गेंद से चौके-छक्के लगाना उनकी खासियत है.

दाएं हाथ के बल्लेबाज नोरोन्हा का जन्म 23 सितंबर 2001 को दुबई में हुआ था, जबकि उनके माता-पिता भारतीय हैं. 15 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और यूएई छोड़कर भारत में क्रिकेट करियर बनाने का सपना देखा. उनके इस सपने के लिए उनकी मां बेंगलुरु शिफ्ट हो गईं, जबकि पिता दुबई में बिजनेस संभालते रहे. घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलने वाले नोरोन्हा ने महाराजा ट्रॉफी में मंगलुरु ड्रैगन्स और गुलबर्गा मिस्टिक्स के लिए अपनी छाप छोड़ी है.

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14 पारियों में बनाए थे 1037 रन

मैकनील नोरोन्हा ने सबसे पहले सीके नायडू ट्रॉफी (2024-25) के दौरान सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 348 गेंदों पर 345 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर हर किसी को चौंका दिया था. उन्होंने गेंदबाजों के होश उड़ाते हुए 25 छक्के और 23 चौकों की मदद से 14 पारियों में 79.77 की शानदार औसत से 1037 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे.

30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर साइन किया

सीएसके ने नोरोन्हा को 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर साइन किया है. वो रामकृष्ण घोष की जगह लेंगे. वही रामकृष्ण, जिनका आईपीएल डेब्यू बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा. मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पहले ही मैच में घोष ने सूर्यकुमार यादव का विकेट तो लिया, लेकिन फील्डिंग के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिससे वह पूरे सीजन से बाहर हो गए.

चेन्नई का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन?

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. उसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे फेज में चेन्नई ने वापसी की. वो अब तक 11 मैचों में 5 जीत और 6 हार के साथ अंक तालिका में नंबर 5 पर है. येलो आर्मी को ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी 3 मैच खेलने हैं. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और एमएस धोनी के मार्गदर्शन में नोरोन्हा को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का अपडेटेड स्क्वाड

संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, मैकनील हेडली नोरोन्हा, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू शॉर्ट, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, मैट हेनरी, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज.

ये भी पढ़ें: ENG vs NZ 1st Test: एशेज में हार के बाद इंग्लैंड टीम में 'महा-बदलाव', 3 नए चेहरे शामिल, इन 2 बल्लेबाजों की हुई छुट्टी

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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