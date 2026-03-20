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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: KKR में हर्षित राणा की जगह कौन? MI-CSK के बॉलर पर नजर, 4 गेंदबाजों का हुआ टेस्ट

IPL 2026: KKR में हर्षित राणा की जगह कौन? MI-CSK के बॉलर पर नजर, 4 गेंदबाजों का हुआ टेस्ट

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स पर अभिषेक नायर के मार्गदर्शन में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. नायर पहले भारतीय टीम के सहायक कोच रह चुके हैं. वह पिछले सीजन में केकेआर में वापस लौटे थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:06 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2026 सीजन के लिए हर्षित राणा की जगह लेने के लिए कई तेज गेंदबाजों को अंतिम दौर के ट्रायल के लिए बुलाया है. भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज हर्षित राणा केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे. वह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म-अप मैच के दौरान घुटने की गंभीर चोट का शिकार हो गए थे. हर्षित आईपीएल के लिए ठीक नहीं हो पाए हैं. उनकी जगह केकेआर को नए तेज गेंदबाज की तलाश है.

केकेआर ने हर्षित के रिप्लेसमेंट के लिए अपनी खोज तेज कर दी है. फ्रेंचाइजी ने शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व तेज गेंदबाजों, केएम आसिफ और सिमरजीत सिंह को ट्रायल के लिए बुलाया था. खबरों के मुताबिक, अब इस लिस्ट में मुंबई इंडियंस के पूर्व सनसनीखेज गेंदबाज आकाश मधवाल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का नाम भी जुड़ गया है. इन दोनों अनुभवी गेंदबाजों का केकेआर कैंप में ऑडिशन लिया गया है, ताकि राणा की अनुपस्थिति में गेंदबाजी की धार कम न हो.

क्या केकेआर को विविधता की तलाश है?

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इन चयनों से यह स्पष्ट होता है कि केकेआर शायद राणा का कोई सीधा (लाइक-फॉर-लाइक) विकल्प नहीं ढूंढ रहा है. हर्षित राणा अपनी विविधता और पिच पर जोर से गेंद पटकने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. इसके विपरीत ट्रायल के लिए आए आकाश मधवाल और केएम आसिफ अपने छोटे कद के कारण अधिक 'स्किडी' (पिच पर पड़कर तेजी से निकलने वाली) प्रकृति के गेंदबाज हैं. वहीं, सिमरजीत सिंह अपनी तेज गति और हार्ड लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करने की प्रवृत्ति के लिए पहचाने जाते हैं. टीम प्रबंधन एक ऐसे संतुलन की तलाश में है जो ईडन गार्डन्स की परिस्थितियों में प्रभावी साबित हो सके.

क्या कैमरून ग्रीन संभालेंगे गेंदबाजी की कमान?

हर्षित राणा की अनुपस्थिति में केकेआर के पास एक बड़ा विकल्प ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के रूप में मौजूद है. पिछले साल की नीलामी में केकेआर ने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था. टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि ग्रीन अपनी गेंदबाजी से राणा की कमी को पूरा करेंगे और बीच के ओवरों में विकेट निकालकर टीम को मजबूती प्रदान करेंगे. ग्रीन की ऑलराउंड क्षमता केकेआर के लिए इस सीजन में 'एक्स-फैक्टर' साबित हो सकती है.

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क्या मथीशा पथिराना की वापसी से मिलेगी मजबूती?

केकेआर के लिए एक और राहत भरी खबर उनके सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक मथीशा पथिराना की रिकवरी को लेकर है. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पिंडली की समस्या के कारण बाहर होने के बाद पथिराना तेजी से ठीक हो रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि वे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे. पथिराना की डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता केकेआर के लिए गेम-चेंजर हो सकती है.

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ईडन गार्डन्स में कैसी चल रही है तैयारी?

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स पर अभिषेक नायर के मार्गदर्शन में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. नायर पहले भारतीय टीम के सहायक कोच रह चुके हैं. वह पिछले सीजन में केकेआर में वापस लौटे थे. नायर का केकेआर के साथ पुराना और सफल रिश्ता रहा है. उन्हें टीम के 'संकटमोचक' के रूप में देखा जाता है. उनकी देखरेख में खिलाड़ी नेट सत्र में पसीना बहा रहे हैं और विभिन्न मैच स्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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