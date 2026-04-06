IPL 2026 में क्यों खामोश है संजू सैमसन का बल्ला? कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने खोली पोल, क्या अगले मैच में होगी वापसी

इंडियन प्रीमीयर लीग के 10वें मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई सुपरकिंग्स को बुरी तरह रौंदा. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों ने सीएसके के एक-एक गेंदबाजों को चुन-चुन कर धोया. इस सीजन चेन्नई की टीम ने अब तक तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों में उसे हार झेलनी पड़ी है.टीम की कमजोर गेंदबाजी के साथ-साथ संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों का खराब फॉर्म भी हार की बड़ी वजह बन रहा है.खास तौर पर सैमसन का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है. तीन मैचों में वह एक बार भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके हैं . इसी बीच चेन्नई के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने सैमसन के खराब प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी है और बताया है कि आखिर उनके बल्ले से रन क्यों नहीं निकल पा रहे हैं.

स्टीफन फ्लेमिंग का खुलासा

RCB बनाम CSK मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने संजू सैमसन को लेकर बात की.उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी किसी फ्रेंचाइजी (जैसे राजस्थान रॉयल्स) में लंबे समय तक खेल चुका हो, तो नई टीम के माहौल में खुद को ढालने में थोड़ा समय लगता है.हालांकि संजू सहज महसूस कर रहे हैं, फिर भी टीम के नए माहौल में एडजस्ट होना उनके लिए एक प्रक्रिया है.फ्लेमिंग ने कहा कि संजू रन बनाने के लिए बहुत बेताब हैं और एक दिन आएगा जब वो स्कोर करेंगे और जमकर रन बरसाएंगे.

सीएसके का सैमसन को फुल समर्थन

कोच ने आगे बताया कि सीएसके में इस सीजन पांच-छह बदलाव हुए हैं और टीम के खिलाड़ियों के बीच तालमेल बनाने के लिए अभी कुछ काम बाकी है.लेकिन अच्छी बात यह है कि संजू टीम में अच्छे से घुल-मिल गए हैं.फ्लेमिंग ने कहा कि संजू रन बनाने और सीनियर खिलाड़ियों के साथ टीम में योगदान देने के लिए उत्साहित हैं.वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन ने दिखाया कि जब वह फॉर्म में आते हैं तो बेहद खतरनाक हो सकते हैं.इसलिए CSK पूरी तरह से उनका समर्थन कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

संजू का प्रदर्शन

तीन मैचों में संजू के बल्ले से केवल 22 रन आए हैं.आईपीएल 2026 में उनके स्कोर 6, 7 और 9 रहे हैं और अभी तक वह एक भी बार डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए हैं.अगर चेन्नई जीत की पटरी पर लौटना चाहता है, तो संजू का फॉर्म में आना जरूरी है.इसके साथ ही टीम को अपनी गेंदबाजी में भी सुधार करना होगा.चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े इंडिया के Rap King, अब IPL का रोमांच होगा डबल, टूर्नामेंट में तबाही मचाएगी DC