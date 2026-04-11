Advertisement
trendingNow13174635
Hindi Newsक्रिकेटCSK vs DC: आज होगी धोनी-डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैट्रिक हार से बचने उतरेगी चेन्नई सुपरकिंग्स

CSK vs DC: आज होगी धोनी-डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैट्रिक हार से बचने उतरेगी चेन्नई सुपरकिंग्स

CSK vs DC IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने महेंद्र सिंह धोनी की चोट पर बड़ा अपडेट दिया है.धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उतर सकते हैं. चेन्नई की टीम सीजन में पहली जीत के लिए उतरेगी.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महेंद्र सिंह धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस. Photo Credit: BCCI
महेंद्र सिंह धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस. Photo Credit: BCCI

CSK vs DC IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स आईपीएल 2026 के अपने चौथे मुकाबले में शनिवार (11 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगी. यह मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीजन में लगातार तीन मैच हार चुकी 5 बार की चैंपियन टीम पहली जीत के लिए उतरेगी. इस मैच में सबकी नजर महेंद्र सिंह धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी पर है. दोनों चोट के कारण शुरुआती तीन मुकाबलों में नहीं खेल पाए थे.

चेन्नई के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. धोनी 'काफ स्ट्रेन' (मांसपेशियों में खिंचाव) से उबर रहे हैं और एक कड़े रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''धोनी वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.'' हालांकि, कोच ने उनकी मैदान पर वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख या समय सीमा नहीं बताई है.

क्या हार का सिलसिला अब थमेगा?

CSK के लिए यह सीजन अब तक किसी दुःस्वप्न जैसा रहा है और टीम बिना किसी जीत के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पायदान पर खड़ी है. धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे मैच-विजेता खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने टीम को काफी नुकसान पहुंचाया है. हालांकि, टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि ब्रेविस के जल्द ही प्लेइंग इलेवन में लौटने की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बॉलिंग या नौटंकी? घर में बेइज्जत हुआ ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, दिग्गज ने किया बेनकाब

क्या है डेवाल्ड ब्रेविस का मैसेज?

हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान ब्रेविस ने अपनी वापसी का संकेत देते हुए प्रशंसकों से कहा, ''11 तारीख को मिलते हैं... हर मैच में, हर जगह हम खेलते हैं.'' उनकी वापसी मिडिल ऑर्डर के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रहा है. धोनी की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन बल्ले से उनका संघर्ष जारी है. उन्होंने CSK के लिए अपने पहले तीन मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है.

ये भी पढ़ें: 4000 रन, 200 विकेट... जडेजा ने रचा इतिहास, भारत के लिए ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले 4 मुकाबलों में चेन्नई का प्रदर्शन

2025: चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स से हारे.
2024: विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स से हारे.
2023: चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स को हराया.
2023: दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स को हराया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2025MS Dhoni

Trending news

पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर की राहुल से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
PM Modi
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर की राहुल से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
Bhagwant Singh Mann
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर