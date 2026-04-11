CSK vs DC: आज होगी धोनी-डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैट्रिक हार से बचने उतरेगी चेन्नई सुपरकिंग्स

CSK vs DC IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स आईपीएल 2026 के अपने चौथे मुकाबले में शनिवार (11 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगी. यह मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीजन में लगातार तीन मैच हार चुकी 5 बार की चैंपियन टीम पहली जीत के लिए उतरेगी. इस मैच में सबकी नजर महेंद्र सिंह धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी पर है. दोनों चोट के कारण शुरुआती तीन मुकाबलों में नहीं खेल पाए थे.

चेन्नई के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. धोनी 'काफ स्ट्रेन' (मांसपेशियों में खिंचाव) से उबर रहे हैं और एक कड़े रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''धोनी वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.'' हालांकि, कोच ने उनकी मैदान पर वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख या समय सीमा नहीं बताई है.

क्या हार का सिलसिला अब थमेगा?

CSK के लिए यह सीजन अब तक किसी दुःस्वप्न जैसा रहा है और टीम बिना किसी जीत के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पायदान पर खड़ी है. धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे मैच-विजेता खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने टीम को काफी नुकसान पहुंचाया है. हालांकि, टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि ब्रेविस के जल्द ही प्लेइंग इलेवन में लौटने की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी.

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क्या है डेवाल्ड ब्रेविस का मैसेज?

हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान ब्रेविस ने अपनी वापसी का संकेत देते हुए प्रशंसकों से कहा, ''11 तारीख को मिलते हैं... हर मैच में, हर जगह हम खेलते हैं.'' उनकी वापसी मिडिल ऑर्डर के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रहा है. धोनी की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन बल्ले से उनका संघर्ष जारी है. उन्होंने CSK के लिए अपने पहले तीन मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है.

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दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले 4 मुकाबलों में चेन्नई का प्रदर्शन

2025: चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स से हारे.

2024: विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स से हारे.

2023: चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स को हराया.

2023: दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स को हराया.