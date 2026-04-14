CSK vs KKR: चेपॉक में 'थाला' की वापसी का इंतजार, आज KKR के खिलाफ धमाका करने वाले हैं धोनी?

CSK vs KKR IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच होने वाले आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी पर संशय बरकरार है. वह अब तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. अब देखना है कि कोलकाता के खिलाफ मैच में उतर पाते हैं या नहीं?
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CSK vs KKR IPL 2026: आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला मंगलवार (14 अप्रैल) को चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला जाएगा. मंगलवार को जब चेन्नई तमिल नव वर्ष का जश्न मना रहा है, सभी की निगाहें एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) पर टिकी हैं. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम फैंस को इस शुभ दिन पर जीत का तोहफा देना चाहेगी. इसके अलावा चेन्नई के समर्थक महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी मैदान पर देख सकते हैं.
मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है- क्या एमएस धोनी आखिरकार मैदान पर वापसी करेंगे? वह अब तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. धोनी को चोट लगी थी और वह अब लगभग पूरी तरह ठीक हो गई है. पूर्व कप्तान ने कोलकाता के खिलाफ मैच से पहले जमकर अभ्यास भी किया. उन्होंने नेट्स पर जमकर चौके-छक्के लगाए.
इस मैच में दांव बहुत ऊंचे हैं. चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछली जीत के साथ अपने तीन मैचों की हार का सिलसिला खत्म कर दिया है, लेकिन टीम अब भी एक स्थायी संयोजन की तलाश में है. सीजन की शुरुआत से ही धोनी की प्रभावशाली उपस्थिति टीम में नहीं दिखी है. प्री-सीजन घोषणा के अनुसार, 44 वर्षीय यह दिग्गज खिलाड़ी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कम से कम दो सप्ताह के लिए बाहर रहने वाले थे.
अपनी रिकवरी के दौरान धोनी रिहैबिलिटेशन के लिए चेन्नई में ही रुके थे और बाहरी मैचों के लिए टीम के साथ यात्रा नहीं की. प्रशंसकों ने 14 अप्रैल को उनकी वापसी की तारीख के रूप में लॉक किया था, लेकिन हालिया संकेत बताते हैं कि इसमें अभी और देरी हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, धोनी को मैच के लिए पूरी तरह तैयार होने में अधिक समय चाहिए. सोमवार शाम को चेपॉक में उन्होंने केवल हल्का अभ्यास किया और नेट में थ्रोडाउन का सामना किया, लेकिन उन्होंने विकेटकीपिंग ग्लव्स नहीं पहने.
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धोनी की अनुपस्थिति में राजस्थान रॉयल्स से आए संजू सैमसन ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत में सैमसन ने शानदार शतक जड़ा, जो आईपीएल 2026 का पहला शतक भी था. एक चुनौतीपूर्ण शुरुआत के बाद सैमसन अब अपनी लय में आ चुके हैं और टीम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं.
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सीएसके को मैदान पर धोनी की रणनीतिक समझ की कमी खल रही है. यह अनिश्चित है कि टीम उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल करेगी या 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में धीरे-धीरे वापस लाएगी. पूर्व कीवी गेंदबाज मिचेल मैक्लेनघान का मानना है कि धोनी को इम्पैक्ट सब के रूप में लाना सबसे अच्छा होगा. इससे उनकी बल्लेबाजी क्षमताओं का बेहतर उपयोग होगा और उन्हें ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा. इम्पैक्ट प्लेयर का विकल्प धोनी को शारीरिक रिकवरी में मदद कर सकता है, लेकिन इससे चेन्नई को उनकी रणनीतिक सूझबूझ का लाभ मैदान पर नहीं मिलेगा.