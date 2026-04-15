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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर होंगे रोहित शर्मा? हिटमैन पर अपडेट बढ़ा देगा फैंस की चिंता

IPL 2026: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर होंगे रोहित शर्मा? 'हिटमैन' पर अपडेट बढ़ा देगा फैंस की चिंता

मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच 12 अप्रैल को हुए मुकाबले में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण रिटायर हर्ट हुए रोहित शर्मा पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुरुवार को होने वाले मुकाबले से बाहर रह सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा ने इंजरी की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) के हालिया प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 15, 2026, 01:36 PM IST
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IPL 2026: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर होंगे रोहित शर्मा? 'हिटमैन' पर अपडेट बढ़ा देगा फैंस की चिंता

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नौवें नंबर पर काबिज है. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम के अभी तक 4 मैचों में 1 जीत और 3 हार के साथ 2 अंक हो गए हैं. इसी बीच मुंबई इंडियंस (MI) की टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच 12 अप्रैल को हुए मुकाबले में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण रिटायर हर्ट हुए रोहित शर्मा पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुरुवार को होने वाले मुकाबले से बाहर रह सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा ने इंजरी की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) के हालिया प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था.

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर होंगे रोहित शर्मा?

पंजाब किंग्स के खिलाफ रोहित शर्मा के खेलने पर सवाल खड़ा हो गया है. हालांकि हैमस्ट्रिंग के स्कैन के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा को कोई गंभीर इंजरी नहीं है, इसलिए वह ज्यादा समय मैदान से बाहर नहीं रहेंगे, लेकिन नेट सेशन में हिस्सा नहीं लेने की वजह से पंजाब के खिलाफ अगले मैच में उनका खेलना संदिग्ध लग रहा है. रोहित शर्मा अगर पंजाब के खिलाफ नहीं खेलते हैं, तो पहले से ही परेशानी का सामना कर रही हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (MI) की मुसीबत और बढ़ सकती है. रोहित शर्मा ने रियान रिकेल्टन के साथ मुंबई इंडियंस (MI) को अच्छी शुरुआत दिलाई है.

मुंबई का ओपनिंग कॉम्बिनेशन कमजोर हो जाएगा

अगर रोहित शर्मा अगला मैच नहीं खेलते हैं तो मुंबई इंडियंस (MI) का ओपनिंग कॉम्बिनेशन कमजोर हो जाएगा. रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस (MI) की टीम अनुभवी क्विंटन डि कॉक को Playing XI में ला सकती है, लेकिन फिर किसी विदेशी गेंदबाज या ऑलराउंडर को बाहर रखना पड़ सकता है. ऐसे में रोहित शर्मा का बाहर रहना टीम के संतुलन को प्रभावित करेगा. रोहित शर्मा ने IPL 2026 की शुरुआत शानदार और आक्रामक अंदाज में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ तूफानी अर्धशतक लगाकर किया था.

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रोहित के फिट होने का इंतजार

वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा ने 38 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में रोहित शर्मा ने 6 छक्के और 6 चौके लगाए थे. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 26 गेंदों पर 35 रन और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 गेंदों पर 5 रन बनाए थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ जब रोहित शर्मा 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी समय उन्हें इंजरी हुई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. पिछले एक साल में अपनी फिटनेस में जबरदस्त बदलाव लाने वाले रोहित के जल्द पूरी तरह फिट होने का इंतजार मुंबई इंडियंस (MI) के फैंस को है.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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