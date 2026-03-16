IPL 2026: वर्ल्ड कप विजेता कप्तान आईपीएल से होगा बाहर, बल्लेबाज लेंगे राहत की सांस?

Sunrisers Hyderabad: पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद 14 मैचों में सिर्फ छह जीत के साथ सीजन में छठे स्थान पर रही थी. इस बार टीम की नजर वापसी करने पर है. चोट की चिंताओं के कारण कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के सभी मैचों में नहीं खेल पाए थे.
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Sunrisers Hyderabad IPL 2026: ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पैट कमिंस के फिटनेस से जुड़ी चिंताओं के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शुरुआती कुछ मैच न खेल पाने की संभावना है. चोट की चिंताओं के कारण कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के सभी मैचों में नहीं खेल पाए थे. कमिंस अगर नहीं खेलते हैं तो टीम को नए कप्तान की आवश्यकता होगी.
द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह कमिंस आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं. इस दौरान ईशान किशन उनकी जगह कप्तानी संभाल सकते हैं, जबकि अभिषेक शर्मा उनके उप-कप्तान बन सकते हैं. हालांकि, इस मामले में फ्रेंचाइजी या कमिंस की ओर से अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है. पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद 14 मैचों में सिर्फ छह जीत के साथ सीजन में छठे स्थान पर रही थी. इस बार टीम की नजर वापसी करने पर है.
शांत और चतुर कप्तान हैं कमिंस
कमिंस ने आईपीएल 2024 सीजन में सनराइजर्स के लिए अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने अपनी शांत कप्तानी से टीम को फाइनल तक पहुंचाया था. वर्ल्ड क्रिकेट के अग्रणी तेज गेंदबाजों में से एक होने के अलावा कमिंस निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की अपनी क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं. कमिंस अक्सर 150 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं. उन्होंने आईपीएल में कई बार बल्ले से अपनी उपयोगिता साबित की है.
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कप्तानी को लेकर मचा घमासान
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, कमिंस की अनुपस्थिति में भारत के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. यह बाएं हाथ का बल्लेबाज दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज है. अभिषेक ने हाल ही में अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीती है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में एक अहम अर्धशतक बनाया था.
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ईशान किशन भी रेस में शामिल
इस बीच, ईशान किशन भी इस दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने झारखंड के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को उसका पहला खिताब दिलाया. यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर कमिंस कुछ मैच नहीं खेल पाते हैं, तो सनराइजर्स की कप्तानी किसे मिलती है.