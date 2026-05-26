'मुझे वजह तक पता नहीं'... RCB मैनेजमेंट को लेकर यश दयाल का सनसनीखेज खुलासा, कड़वी हकीकत आई सामने!

Yash Dayal on Missing IPL 2026 Season: यश दयाल फिर चर्चा में हैं. आईपीएल 2026 में अपनी गैरमौजूदगी को लेकर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है. 28 साल के इस भारतीय तेज गेंदबाज ने साफ तौर पर कह दिया कि इस सीजन से बाहर बैठने का फैसला उनका खुद का नहीं था, जो कि आरसीबी के डायरेक्टर मो बोबट के पिछले बयान से बिल्कुल अलग है.

दरअसल, आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट ने मीडिया को बताया था कि यश दयाल पर्सनल रीजन की वजह से इस साल बेंगलुरु की टीम का हिस्सा नहीं होंगे. अब एक पॉडकास्ट में यश दयाल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए मैनेजमेंट के दावे को खारिज कर दिया है.

यश दयाल ने बताड़ी कड़वी हकीकत

'टॉक विद मानवेंद्र' (Talk with Manvendra) पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान यश दयाल ने आरसीबी टीम से बाहर रहने का दर्द बयां किया और आरसीबी मैनेजमेंट के बयान पर असहमति जताई. दयाल ने कहा, 'जाहिर तौर पर जब आप बाहर बैठते हैं और टीम को टीवी पर खेलते देखते हैं, तो अजीब लगता है. कई बार मैं (मैच देखते हुए) अचानक खड़ा हो जाता हूं, लेकिन आखिर वो मेरी टीम है और उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकाला है. उन्होंने मुझे रिटेन लिस्ट में रखा और मेरा कोई रिप्लेसमेंट (विकल्प) भी नहीं लिया, शायद वे सोचते हैं कि मैं टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं.'

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यश दयाल ने आरसीबी डायरेक्टर के बयान से अलग बात कहते हुए कहा, 'दूसरी बात यह है कि इस सीजन से बाहर होने का फैसला मेरा निजी फैसला नहीं था. यह बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन फैसला हमेशा अथॉरिटी (प्रबंधन) द्वारा लिया जाता है. मुझे नहीं पता कि आरसीबी के इस फैसले के पीछे क्या वजह थी. मैं टीम को बहुत मिस करता हूं. मुझे नहीं पता कि टीम मुझे मिस करती है या नहीं, यह तो फैंस ही बताएंगे.'

दिनेश कार्तिक और मैनेजमेंट से बातचीत जारी

विवाद की खबरों के बीच यश दयाल ने यह भी साफ किया है कि भले ही वह इस सीजन मैदान पर नहीं उतरे, लेकिन टीम के साथ उनका रिश्ता और संपर्क अभी भी बेहद मजबूत है. दयाल ने कहा, 'मेरी मैनेजमेंट से लगातार बातचीत हो रही है. मैंने क्रिकेट डायरेक्टर और कोच से भी बात की है और टीम मेंटॉर दिनेश कार्तिक से भी मेरी बात होती है. हम समय-समय पर एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं और कनेक्शन टूटा नहीं है. हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन गैप (बातचीत की कमी) नहीं है, सब कुछ पूरी तरह साफ और सुलझा हुआ है.'

यश के बाहर होने की असली वजह?

भले ही मैनेजमेंट ने इसे 'पर्सनल सिचुएशन' बताया हो और यश दयाल इसे अथॉरिटी का फैसला कह रहे हों, लेकिन अंदरूनी हकीकत कुछ और ही है. यश पर यौन शोषण से जुड़े 2 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ पहली FIR जुलाई 2025 में गाजियाबाद में दर्ज हुई. एक महिला ने उन पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया था. फिर कुछ वक्त बाद ही POCSO एक्ट के तहत एक नाबालिग लड़की ने यश पर यौन शोषण का आरोप लगाया.

इन्हीं दो गंभीर कानूनी मामलों का सामना कर रहे यश दयाल फिलहाल प्रतिस्पर्धी क्रिकेट (Competitive Cricket) में वापसी नहीं कर पा रहे हैं. आरसीबी ने इस सीजन में यश दयाल का कोई रिप्लेसमेंट साइन नहीं किया है, जिससे साफ है कि कानूनी मामलों से राहत मिलने के बाद टीम भविष्य में उनके साथ बनी रह सकती है.

डिप्रेशन में रहे यश दयाल

2 केस होने पर यश दयाल ने पहली बार खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बीता एक साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा. उन्होंने काफी स्ट्रगल किया. इस दौरान वह डिप्रेशन में भी रहे. दयाल ने कहा, 'मैं बीते एक साल को लेकर ज्यादा बात नहीं कर सकता. इस दौरान मैं अकेला रहा. खुद को लेकर डाउट आ जाते हैं, लेकिन बुरा फेज निकल जाता है. डिप्रेसिंग रहा है. नींद नहीं आती थी, क्योंकि परिवार परेशान है, आप परेशान हैं. सोशल मीडिया अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है. धीरे-धीरे आप अपने आप को समझाते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते.'

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