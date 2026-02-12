यशस्वी जायसवाल, रियान पराग या रवींद्र जडेजा, कौन होगा राजस्थान रॉयल्स का कप्तान? इस दिन होगा ऐलान

Advertisement
Rajasthan Royals Captain: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने आखिरकार आईपीएल 2026 के लिए अपने कप्तान के नाम का ऐलान करने का फैसला कर लिया. फ्रेंचाइजी शुक्रवार (13 फरवरी) को टूर्नामेंट को आगामी सीजन के लिए कप्तान के नाम का खुलासा करेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:28 PM IST
Rajasthan Royals Captain: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने आखिरकार आईपीएल 2026 के लिए अपने कप्तान के नाम का ऐलान करने का फैसला कर लिया. फ्रेंचाइजी शुक्रवार (13 फरवरी) को टूर्नामेंट को आगामी सीजन के लिए कप्तान के नाम का खुलासा करेगी. अपने सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले कैप्टन संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले ट्रेड करने के बाद टीम को एक नए लीडर की तलाश है.

राजस्थान रॉयल्स का नया कैप्टन कौन होगा?

राजस्थान के पास तीन ऑप्शन हैं: रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, या जडेजा. जब सैमसन उपलब्ध नहीं थे, तब पराग IPL 2025 में राजस्थान की कप्तानी कर रहे थे. वह 2018 से फ्रैंचाइजी के साथ हैं और उन्हें शुरू से ही एक भविष्य के कप्तान के तौर पर चुना गया था. पराग घरेलू क्रिकेट में असम को भी लीड करते हैं.

जडेजा के नाम पर सस्पेंस

जडेजा को ट्रेड के जरिए लाया गया था, उनमें लीडरशिप की ख्वाहिश हो सकती है. यह कन्फर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सीएसके द्वारा उन्हें रिलीज करने से पहले राजस्थान और जडेजा के बीच कप्तानी बातचीत का हिस्सा थी. उनके पास आईपीएल में कप्तानी का अनुभव है. हालांकि, यह यादगार नहीं रहा है. वह कुछ ही मैचों के बाद हट गए थे.

यशस्वी पर खेलेंगे दांव?

अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो पिछले साल वह घरेलू क्रिकेट में कप्तानी करने के लिए मुंबई से गोवा जाना चाहते थे. उन्होंने इस पर यू-टर्न ले लिया, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि जायसवाल में कप्तानी की ख्वाहिश है. वह तीन ऑप्शन में सबसे कम उम्र के हैं और आसानी से उनके सबसे अच्छे बैट्समैन हैं. अब देखना है कि राजस्थान की टीम उन्हें चुनती है या नहीं.

कप्तान मैच जीत हार टाई नतीजा नहीं जीत%
शेन वॉर्न 56 31 24 1 0 55.35
शेन वॉटसन 21 7 11 2 1 33.33
राहुल द्रविड़ 40 23 17 0 0 57.50
स्टीव स्मिथ 27 15 11 0 1 55.55
अजिंक्य रहाणे 24 9 15 0 0 37.50
संजू सैमसन 67 33 32 0 1 49.25
रियान पराग 8 2 6 0 0 25.00
