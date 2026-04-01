IPL के ऑलटाइम नंबर-1 बॉलर ने फिर से दिखाया फिरकी का जादू, नहीं समझ पाए शुभमन गिल और जोस बटलर

IPL 2026: IPL के ऑलटाइम नंबर-1 बॉलर युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया कि शुभमन गिल और जोस बटलर जैसे बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए. बता दें कि पंजाब किंग्स ने IPL 2026 सीजन में जीत के साथ शुरुआत की है. पंजाब किंग्स ने मंगलवार को मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले गए IPL मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 3 विकेट से जीत हासिल की.

नंबर-1 बॉलर ने फिर से दिखाया फिरकी का जादू

युजवेंद्र चहल IPL के सबसे सफल और नंबर-1 गेंदबाज हैं. युजवेंद्र चहल ने IPL इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा 223 विकेट झटके हैं. वह आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं. युजवेंद्र चहल इसके बावजूद टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मंगलवार को अपने अनुभव का बेहतरीन फायदा उठाया और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर को जल्द आउट कर दिया.

(@Rajiv1841) March 31, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

नहीं समझ पाए शुभमन गिल और जोस बटलर

शुभमन गिल और जोस बटलर दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे और गुजरात टाइटंस को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. तभी युजवेंद्र चहल एक्शन में आए और उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 39 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया. युजवेंद्र चहल ने इसके बाद गुजरात टाइटंस के खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर को 16वें ओवर की चौथी गेंद पर 38 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया.

मैच का पासा पलट दिया

युजवेंद्र चहल ने इस तरह शुभमन गिल और जोस बटलर को सस्ते में आउट कर मैच का पासा पलट दिया. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन ही बना पाई. इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवरों में 7 विकेट पर 165 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. पंजाब किंग्स की तरफ से कूपर कोनोली ने 44 गेंदों में नाबाद 72 रन की तूफानी पारी खेली. कूपर कोनोली को भले ही 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया, लेकिन पंजाब किंग्स की जीत के असली हीरो तो युजवेंद्र चहल ही थे.