बदलने वाली है CSK की किस्मत! आ रहे हैं MS Dhoni... इस दिन मैदान पर करेंगे वापसी, ब्रेविस पर भी बड़ा अपडेट

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. CSK के सबसे बड़े सुपरस्टार एमएस धोनी मैदान पर वापसी करने वाले हैं. साथ ही खतरनाक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी फिट होकर आईपीएल 2026 में खेलने के लिए कमर कस चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स के अगले मैच में वापसी करने वाला है, जबकि एमएस धोनी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेपॉक में होने वाले मैच से मैदान पर वापसी कर सकते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में हार का सामना करना पड़ा है. आईपीएल 2026 में 5 बार की चैंपियन टीम ने अभी तक खाता नहीं खोला है.

रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, डेवाल्ड ब्रेविस साइड स्ट्रेन से उबर चुके हैं और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सीएसके के अगले मैच में खेलेंगे. वहीं, एमएस धोनी के केकेआर के खिलाफ घरेलू मैच में वापसी करने की संभावना है. CSK का अगला मुकाबला शनिवार, 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से होगा.

धोनी के आने से बदलेगी CSK की किस्मत?

CSK फैंस के लिए आईपीएल 2026 का सफर अभी तक बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है. एक तो उन्होंने इस सीजन अपने चहेते एमएस धोनी को खेलते नहीं देखा है, ऊपर से चेन्नई सुपर किंग्स ने हार की हैट्रिक लगा दी है. CSK की गेंदबाजी बेहद कमजोर नजर आ रही है और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. ऐसे में एमएस धोनी का रोल बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो कप्तान की मदद करते दिख सकते हैं. गेंदबाजों का कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये माही से बेहतर शायद ही किसी को पता होगा. वहीं, ब्रेविस के आने से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और खतरनाक हो सकती है.

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पीली जर्सी में बेरंग दिख रहे सैमसन

आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को टीम में शामिल कर राजस्थान रॉयल्स के साथ बड़ा ट्रेड किया था. इसके बदले फ्रेंचाइजी ने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की कुर्बानी दी थी. हालांकि, पीली जर्सी में सैमसन का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है. आलम ये है कि अभी तक हुए तीन मैचों में से एक बार भी संजू सैमसन ढाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर रहे हैं. अगर CSK को प्लेऑफ के बारे में सोचना भी है तो संजू का हिट होना बेहद जरूरी है.