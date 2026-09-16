विदेश नहीं... भारत में होगा IPL 2027 का ऑक्शन, इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर BCCI क्या लेगा फैसला?

IPL 2027 के ऑक्शन को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला लिया है. 15 सितंबर को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में तय किया गया कि IPL 2027 का मिनी ऑक्शन भारत में ही आयोजित किया जाएगा. हाल के वर्षों में विदेश में नीलामी करवाने के ट्रेंड के बाद BCCI का यह एक अहम बदलाव माना जा रहा है. IPL 2023 का ऑक्शन कोच्चि में आयोजित हुआ था. इसके बाद नीलामी भारत से बाहर आयोजित की गई. पिछले कुछ वर्षों में दुबई, जेद्दा और अबू धाबी जैसे शहर IPL ऑक्शन की मेजबानी कर चुके हैं. हालांकि, इस बार BCCI और IPL ने मिनी ऑक्शन को भारत वापस लाने का फैसला किया है.
इस बदलाव वाले फैसले के पीछे फ्रेंचाइजी की चिंताओं को भी अहम माना जा रहा है. टीमों ने विदेश में मिनी ऑक्शन के लिए अपने डेलिगेशन को ले जाने से जुड़ी लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल चुनौतियों पर आपत्ति जताई थी. पिछले साल अबू धाबी में हुए ऑक्शन के दौरान भी इन पहलुओं पर चर्चा हुई थी. इसके बाद IPL गवर्निंग काउंसिल ने भारत में ही संभावित शहर तलाशने का फैसला किया है. ऑक्शन का शहर तय करते समय सबसे बड़ा ध्यान फ्रेंचाइजी और उनके डेलिगेशन के ठहरने की व्यवस्था पर दिया जाएगा. अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत में शादी का सीजन रहता है, ऐसे में बड़े शहरों के फाइव-स्टार होटल पहले से काफी व्यस्त हो सकते हैं.
BCCI को ऑक्शन के लिए लगातार कुछ रातों तक 100 से ज्यादा कमरों की जरूरत होगी. इसी उपलब्धता के आधार पर वेन्यू तय किया जाएगा. इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस मामले पर फैसले को फिलहाल टाल दिया है. माना जा रहा है कि करीब एक महीने बाद IPL गवर्निंग काउंसिल की एक और बैठक होगी, जिसमें इस नियम के भविष्य पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर फ्रेंचाइजी इम्पैक्ट प्लेयर नियम को जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं. हालांकि, कुछ टीमों का मानना है कि इस नियम को कम से कम एक और साल जारी रखा जा सकता है. उनका तर्क है कि टीमों ने अपनी स्क्वाड तैयार करते समय इस नियम को ध्यान में रखा है.
कुछ फ्रेंचाइजी का मानना है कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर नियम को खत्म करना है, तो इसका फैसला अगले साल करना ज्यादा उचित होगा. टीमों ने अपनी रणनीति और स्क्वॉड का निर्माण मौजूदा नियमों को ध्यान में रखकर किया है. ऐसे में नियम में तत्काल बदलाव करने के बजाय एक और सीजन तक इसे जारी रखने पर भी चर्चा हो रही है. ये जानकारी भी सामने आई है कि IPL 2028 मेगा ऑक्शन के विदेश में होने की संभावना पर भी चर्चा हुई है. हालांकि इसके वेन्यू की जानकारी बाद में सामने आ सकती है.