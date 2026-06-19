Rishabh Pant Salary Pay Cut for Delhi Capitals Return: ऋषभ पंत इस वक्त चर्चा में हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड होने जा रहा है, जिसके तहत ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की अदला-बदली होगी. अगर यह ट्रेड सफल रहा तो दोनों खिलाड़ी अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलते दिखेंगे.
क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली कैपिटल्स ने पंत की वापसी के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ एक हाई-प्रोफाइल 'प्लेयर स्वैप' (खिलाड़ियों की अदला-बदली) डील की पूरी तैयारी कर ली है. इस ट्रांसफर को मुमकिन बनाने के लिए ऋषभ पंत अपनी सैलरी में भारी कटौती (Pay Cut) के लिए राजी हो गए हैं.
आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ ने उन्हें 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड-तोड़ राशि में खरीदा था. किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए अपने पर्स (Purse) से इतनी बड़ी रकम खाली करके एक खिलाड़ी को ट्रेड करना लगभग असंभव था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंत अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए करीब 15 करोड़ रुपये की फीस पर खेलेंगे. इसका मतलब है कि दिल्ली की जर्सी पहनने के लिए पंत को सीधे तौर पर 12 करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.
इस ट्रेड डील को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स अपने स्टार स्पिनर और मैच विनर कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स को सौंपेगी. कुलदीप के लिए भी यह एक तरह से घर वापसी होगी, क्योंकि वह घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां पंत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, वहीं कुलदीप यादव की मौज हो गई है. कुलदीप की सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा और उन्हें दिल्ली की तरह लखनऊ में भी 13.25 करोड़ रुपये मिलते रहेंगे.
दिल्ली कैपिटल्स में यह बड़ा बदलाव फ्रेंचाइजी के आंतरिक मैनेजमेंट में फेरबदल के कारण हो रहा है. अगले दो सालों के लिए पार्थ जिंदल की अगुवाई वाला जेएसडब्ल्यू (JSW) ग्रुप टीम के ऑपरेशन्स की कमान संभालने जा रहा है. जिंदल हमेशा से ऋषभ पंत के खेल और उनकी लीडरशिप के बड़े प्रशंसक रहे हैं. साल 2025 की मेगा नीलामी से पहले जब जीएमआर (GMR) ग्रुप के तहत दिल्ली मैनेजमेंट के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति के बाद पंत को रिलीज किया गया था, तब भी जिंदल उनकी वापसी के पक्ष में थे. अब जैसे ही जेएसडब्ल्यू के हाथों में कमान आई, उन्होंने पंत को वापस लाने की कवायद तेज कर दी है.
ऋषभ पंत का दिल्ली के साथ रिश्ता बेहद पुराना और गहरा है. वह घरेलू क्रिकेट भी दिल्ली के लिए ही खेलते हैं. आईपीएल में पंत ने 2016 से 2024 तक दिल्ली के लिए 111 मैच खेले थे. उन्होंने तीन सीजन में 43 मैचों में दिल्ली की कप्तानी भी संभाली थी. 2024 का सीजन खराब जाने के बाद उनकी टीम से छुट्टी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर पंत अपनी घरेलू टीम में लौटने वाले हैं.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि लखनऊ और पंत के रास्ते अलग क्यों हुए? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पंत का फ्लॉप शो है. पंत दो सीजन में न तो बल्ले से कुछ कमाल कर सके और न ही कप्तानी में जादू दिखा सके. आईपीएल 2026 में टीम अंक तालिका में 10वें स्थान पर रही. इसी खराब प्रदर्शन के चलते लखनऊ सुपर जायंट्स से पंत की विदाई पहले से ही तय मानी जा रही थी. सीजन खत्म होने के बाद पंत ने कप्तानी से इस्तीफा भी दे दिया था और अब वह अगले सीजन में दिल्ली के लिए तबाही मचाते नजर आ सकते हैं.