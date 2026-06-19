IPL 2027 Trade: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन (IPL 2027) का बिगुल बजने में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन फ्रेंचाइजियों ने पर्दे के पीछे अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. आईपीएल इतिहास का एक ऐसा महा-उलटफेर अब आकार ले रहा है, जो रातों-रात पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल सकता है. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच लीग इतिहास की एक बड़ी 'ट्रेड डील' (खिलाड़ियों की अदला-बदली) होने जा रही है.
इस मेगा ट्रेड के तहत लखनऊ के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में 'घर वापसी' हो सकती है, तो वहीं दिल्ली के सबसे बड़े मैच विनर और कलाई के जादूगर स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) अब संजीव गोयनका की टीम LSG के पाले में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है और अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है.
ऋषभ पंत आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इतिहास रचते हुए इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा था. लेकिन लखनऊ के लिए कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर उनके पिछले दो सीजन किसी बुरे सपने जैसे रहे.
पंत ने साल 2025 में केवल 269 रन बनाए और आईपीएल 2026 के सीजन में भी वह केवल 312 रन ही बना सके. उनकी अगुवाई में लखनऊ की टीम 2025 में सातवें स्थान पर रही, जबकि साल 2026 के सीजन में टीम बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर रही. इसी खराब प्रदर्शन के बाद पंत ने आईपीएल 2026 के अंत में लखनऊ की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. लखनऊ के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने साफ किया था कि ऋषभ खुद अपनी मर्जी से फ्रेंचाइजी के पास कप्तानी छोड़ने की इच्छा लेकर आए थे, जिसे मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया.
ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें दोबारा टीम की कमान सौंपी जाएगी? पंत साल 2024 तक दिल्ली के कप्तान थे. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के मैनेजमेंट में कप्तानी के लिए केएल राहुल (KL Rahul) का नाम भी एक बेहद मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है. ऐसे में कप्तानी पर अंतिम निर्णय आने वाले दिनों में ही साफ होगा.
इस ट्रेड के दूसरे और सबसे बड़े हिस्से के तहत चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव अब दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन सकते हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 से पहले कुलदीप को 13.25 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. कुलदीप साल 2022 से दिल्ली फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं और इसी टीम में आने के बाद उन्होंने दमदार प्रदर्शन के दम पर अपने इंटरनेशनल करियर को दोबारा जिंदा किया था.
दिल्ली के लिए उनका रिकॉर्ड कमाल का रहा है. 2022 में उन्होंने 14 मैच खेलकर 21 शिकार किए थे. इसके बाद के सालों में उन्होंने क्रमशः 10, 16, 15 और 10 विकेट अपने नाम किए.
कुलदीप यादव के लखनऊ में जाने से संजीव गोयनका की टीम का स्पिन आक्रमण बेहद घातक और मजबूत हो जाएगा, जिसकी उन्हें पिछले दो सीजन से सख्त जरूरत है. माना जा रहा है कि हर तरह के पहलुओं पर अंतिम मुहर लगते ही इस ऐतिहासिक ट्रेड का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा.