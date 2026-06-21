Mumbai Indians Mega IPL Trade Hardik Pandya: आईपीएल 2026 में जिन टीमों का प्रदर्शन शर्मनाक रहा था, उनमें अगले सीजन से पहले बड़े बदलाव दिखने वाले हैं. इनमें 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस भी शामिल है. 21 जून को मुंबई के खेमे से एक बड़ी खबर आई है कि ये टीम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्रेड कर सकती है. मुंबई पिछले 3 सीजन से टीम की कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) से नाता तोड़ने का मन बना रही है.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस, हार्दिक को रिलीज या ट्रेड करने की तैयारी में है और उनकी जगह राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है. दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक पांड्या की टीम पहले से ही राजस्थान रॉयल्स के साथ एडवांस्ड बातचीत कर रही है.
दरअसल, मुंबई इंडियंस लंबे समय के लिए एक ऐसे भारतीय ओपनर की तलाश में है, जो भविष्य में दिग्गज रोहित शर्मा की जगह ले सके. इस समीकरण में 24 साल के यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए सबसे सटीक और बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं. वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए ही खेलते हैं और रोहित की तरह एक तूफानी ओपनर हैं.
इस रिपोर्ट में एक और बड़ा बम फोड़ा गया है. दावे के मुताबिक, मुंबई इंडियंस मेगा ऑक्शन से पहले अपने स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को भी रिलीज करने पर विचार कर रही है, जो आईपीएल 2026 में फ्लॉप रहे थे. खबरें ये भी हैं कि सूर्या केकेआर में जा सकते हैं और उन्हें वहां कप्तान भी बनाया जा सकता है.
हार्दिक पांड्या के जाने के बाद मुंबई इंडियंस किसी अनुभवी खिलाड़ी की जगह भविष्य को ध्यान में रखकर नए युवा लीडर पर दांव लगाना चाहती है. इस रेस में बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) का नाम सबसे आगे चल रहा है. तिलक को हाल ही में भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का उप-कप्तान भी नियुक्त किया गया था, जो उनकी लीडरशिप क्षमता को दर्शाता है.
मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की वापसी और उन्हें कप्तान बनाए जाने का फैसला फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे फ्लॉप फैसला साबित हुआ है. उनके कप्तानी कार्यकाल में मुंबई का प्रदर्शन किसी बुरे सपने जैसा रहा है.
आईपीएल 2024: इस सीजन हार्दिक पहली बार मुंबई के कप्तान बने थे. टीम 14 में से केवल 4 मैच जीत सकी और अंकतालिका में सबसे नीचे (10वें स्थान) पर रही थी.
आईपीएल 2025: इस सीजन टीम ने थोड़ी वापसी की और एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन क्वालिफायर-2 में पंजाब किंग्स से हारकर बाहर हो गई.
आईपीएल 2026: यह सीजन फिर से बेहद खराब रहा. टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीत पाई और 9वें पायदान पर रहते हुए शर्मनाक तरीके से बाहर हो गई.
मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या के व्यक्तिगत आंकड़े उनके कद के मुताबिक बेहद साधारण रहे हैं. वह कप्तानी के दबाव में पूरी तरह बिखरे नजर आए. हार्दिक ने बतौर कप्तान 35 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 21.5 की बेहद साधारण औसत और 147.8 के स्ट्राइक रेट से महज 646 रन बनाए हैं, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है. गेंदबाजी में 35 पारियों में 29 शिकार किए. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 10.54 का बेहद शर्मनाक रहा. वह अपनी कप्तानी में एक भी दफा प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन सके.