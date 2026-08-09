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IPL 2027: क्या कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे युवराज सिंह? सौरव गांगुली के साथ नजर आए तो मचा शोर

Sourav Ganguly Yuvraj Singh: आईपीएल 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है. बेंगलुरु ट्रायल्स में सौरव गांगुली और युवराज सिंह की सक्रिय मौजूदगी ने कोचिंग स्टाफ के पूरी तरह बदलने की अटकलों को तेज कर दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:23 PM IST
IPL 2027: क्या कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे युवराज सिंह? सौरव गांगुली के साथ नजर आए तो मचा शोर
Image Credit: दिल्ली कैपिटल्स ट्रायल्स में नजर आए सौरव गांगुली और युवराज सिंह.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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