IPL 2027: क्या कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे युवराज सिंह? सौरव गांगुली के साथ नजर आए तो मचा शोर

Sourav Ganguly Yuvraj Singh: भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के कोचिंग में आने की अटकलें तेज हो गई हैं. वह पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स के ट्रायल्स के दौरान मौजूद नजर आए. इसने आईपीएल 2027 से पहले टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव की खबरों को हवा दे दी है. हालांकि, अभी तक फ्रेंचाइजी या इन दोनों सितारों की ओर से किसी नई भूमिका की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
युवराज सिंह का नाम पिछले कुछ समय से दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ से जोड़ा जा रहा है. वह ट्रायल्स के दौरान अंपायर के पीछे खड़े होकर बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखते और उन्हें गाइड करते दिखे. सौरव गांगुली भी इस दौरान कार्यवाही में शामिल थे और उनके साथ कोचिंग स्टाफ के नए सदस्य अमित मिश्रा भी मौजूद थे.
इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट अब 'JSW स्पोर्ट्स' के हाथों में आने वाला है, जो कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव ला सकता है. दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिकों, GMR स्पोर्ट्स और JSW स्पोर्ट्स के बीच हुए समझौते के तहत, टीम का संचालन हर दो साल के चक्र में दोनों समूहों के बीच बदलता रहता है और 2027 में JSW की बारी है.
खबरों के मुताबिक, सौरव गांगुली हेड कोच या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जबकि युवराज सिंह को बैटिंग कोच बनाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो भारत के दो सबसे प्रभावशाली सफेद गेंद के क्रिकेटर एक नई भूमिका में फिर से साथ नजर आएंगे. गांगुली पहले भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेंटर और डायरेक्टर के रूप में जुड़े रहे हैं और वे SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच भी रह चुके हैं.
Yuvraj singh Was Heavily invested and active During DC Trials
-He Guided Many Players and rizvi went to yuvi for help we may see some technical changes in stance
Super proud of this group they r heavily invested and serious pic.twitter.com/UfIzbkxOLD
— Morris (@sinha7605) August 9, 2026
युवराज सिंह आईपीएल में पहली बार औपचारिक कोचिंग की भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे अगली पीढ़ी के बल्लेबाजों को मेंटर करने में बड़ी भूमिका निभाई है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ भी उनके करीबी रिश्ते हैं. पंत ने अपने करियर के कठिन दौर में कई बार युवराज से सलाह ली है. अब जबकि पंत फिर से कैपिटल्स में लौटने वाले हैं, तो युवराज के साथ उनकी कोचिंग बॉन्डिंग काफी दिलचस्प हो सकती है.
दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा है और टीम पिछले पांच सीजन से प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है. आईपीएल 2026 में भी टीम छठे स्थान पर रही थी. मौजूदा कोचिंग स्टाफ जिसमें हेमंग बदानी और वेणुगोपाल राव जैसे नाम शामिल हैं. माना जा रहा है कि उनके अगले चक्र में बने रहने की संभावना कम है, इसीलिए फ्रेंचाइजी एक नए और मजबूत बदलाव की ओर देख रही है.