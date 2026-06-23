Hardik Pandya Trade: आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की ट्रांसफर विंडो खुल चुकी है. अगले सीजन से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली का दौर शुरू हो चुका है. ऋषभ पंत लखनऊ को छोड़ अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में लौट आए हैं. अब एक और बड़े खिलाड़ी के ट्रेड की चर्चा तेज है. ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं. पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक का बाहर जाना अब लगभग तय माना जा रहा है.
23 जून को आई पीटीआई (PTI) की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक को अपने पाले में करने के लिए आईपीएल की दो बड़ी फ्रेंचाइजियां, शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR), मैदान में कूद चुकी हैं. इन दोनों ने ही मुंबई इंडियंस से संपर्क साधा है.
2024, 2025 और 2026 के सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या का कार्यकाल बेहद उतार-चढ़ाव और विवादों से भरा रहा है. उनके नेतृत्व में टीम केवल एक बार प्लेऑफ का सफर तय कर सकी (IPL 2025). बाकी दो सीजन में टीम अंक तालिका में फिसड्डी रही. इसलिए हार्दिक और मुंबई के रास्ते अब अलग होने की दहलीज पर हैं.
KKR हार्दिक को अपने पाले में लाने के लिए पूरा मूड बना चुकी है. पीटीआई की रिपोर्ट में आईपीएल के एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से बताया गया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का टॉप मैनेजमेंट और मुंबई इंडियंस के मालिकों के बीच 'खिलाड़ी अदला-बदली' (Swap Deal) या ट्रेड को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है.
सूत्र के मुताबिक, "अजिंक्य रहाणे KKR के लिए हमेशा से एक अस्थायी (Stop-gap) व्यवस्था थे और इस सीजन के बाद उन्हें रिलीज किया जाना तय है. KKR ने पिछले सीजन के अंत में भी MI से बात की थी, लेकिन रिलायंस की AGM के कारण तब बात आगे नहीं बढ़ पाई थी. अब फिर से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है."
अब अगर हार्दिक पांड्या KKR में जाते हैं, तो उन्हें सीधे टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है, क्योंकि रिंकू सिंह को अभी फ्रेंचाइजी लीडरशिप के लिए पूरी तरह तैयार नहीं मान रही है. ऐसे में KKR हार्दिक के लिए सबसे मुफीद जगह दिख रही है.
मुंबई इंडियंस को दूसरा बड़ा ऑफर राजस्थान रॉयल्स (RR) की तरफ से मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स अपने तूफानी ओपनर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के बदले हार्दिक पांड्या को स्वैप करने की योजना पर विचार कर रही है. हालांकि, यह बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है या एडवांस स्टेज पर, इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो सकी है.
राजस्थान रॉयल्स में हार्दिक के लिए कप्तानी मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी असम के स्टार ऑलराउंडर रियान पराग को अपने लॉन्ग-टर्म कप्तान के रूप में देख रही है. ऐसे में कप्तानी की चाहत रखने वाले हार्दिक के लिए KKR का विकल्प राजस्थान से बेहतर नजर आता है.
दरअसल, आईपीएल के सख्त नियमों के मुताबिक, कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से व्यक्तिगत तौर पर सीधे बात नहीं कर सकता. ट्रेड को लेकर केवल दो टीमों के मैनेजमेंट के बीच ही आधिकारिक बातचीत हो सकती है. हालांकि, बिना खिलाड़ी की मर्जी के कोई भी टीम उसे जबरन ट्रेड नहीं कर सकती.
अगर हार्दिक पांड्या ट्रेड के लिए राजी नहीं होते हैं, तो मुंबई इंडियंस को उन्हें रिलीज करना होगा और वह सीधे मेगा ऑक्शन में जाएंगे. इसका मतलब यह है कि अब गेंद मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या, दोनों के पाले में है कि वे ऑल-कैश डील चुनते हैं या KKR/राजस्थान के साथ किसी बड़े खिलाड़ी का स्वैप करते हैं.