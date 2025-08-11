राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बनने के दावेदार ये 3 खिलाड़ी, संजू सैमसन की छीन सकते हैं जगह

संजू सैमसन को लेकर हाल ही में ये खबर सामने आई कि उन्होंने IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से अलग होने की इच्छा व्यक्त की है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस विस्फोटक बल्लेबाज को अपने साथ जोड़ने को तैयार है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम IPL 2026 सीजन से पहले संजू सैमसन को रिलीज कर सकती है. संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2022 में फाइनल तक का सफर तय किया था. राजस्थान रॉयल्स को IPL 2022 के फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम ने हराया था. हालांकि IPL 2025 सीजन संजू सैमसन के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. संजू सैमसन IPL 2025 के पांच मैच साइड स्ट्रेन के कारण नहीं खेल पाए थे. संजू सैमसन की जगह तब रियान पराग को कप्तान बनाया गया था. IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की टीम चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही थी. संजू सैमसन IPL 2026 से पहले अगर राजस्थान रॉयल्स से अलग हुए तो 3 खिलाड़ी अगले कप्तान बनने के दावेदार होंगे.

1. रियान पराग

रियान पराग को घरेलू क्रिकेट में अपनी राज्य टीम असम की कप्तानी करने का अनुभव है. संजू सैमसन जब IPL 2025 में साइड स्ट्रेन के कारण पांच मैच नहीं खेल पाए तो रियान पराग ने ही राजस्थान रॉयल्स की कमान संभाली थी. रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. रियान पराग ने 83 IPL मैचों में 141.85 की स्ट्राइक रेट से 1566 रन बनाए हैं, जिसमें 111 चौके और 87 छक्के शामिल रहे हैं. रियान पराग ने IPL में 7 अर्धशतक जड़े हैं. रियान पराग का IPL में बेस्ट स्कोर 95 रन रहा है. IPL में रियान पराग 7 विकेट भी हासिल कर चुके हैं.

2. यशस्वी जायसवाल

टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल भी राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं. यशस्वी जायसवाल एक होनहार टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और राजस्थान रॉयल्स ने कुछ समय से उन पर भरोसा दिखाया हुआ है. यशस्वी जायसवाल ने 66 IPL मैचों में 152.86 की स्ट्राइक रेट से 2166 रन बनाए हैं, जिसमें 258 चौके और 92 छक्के शामिल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने IPL में 2 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं. यशस्वी जायसवाल का IPL में बेस्ट स्कोर 124 रन है.

3. ध्रुव जुरेल

विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं. ध्रुव जुरेल को आगामी दलीप ट्रॉफी 2025-26 के लिए सेन्ट्रल जोन टीम का कप्तान बनाया गया है. ध्रुव जुरेल को पहली बार सीनियर क्रिकेट में यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है. राजस्थान रॉयल्स के लिए ध्रुव जुरेल एक बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं. ध्रुव जुरेल का IPL करियर भी अभी तक कमाल का रहा है. ध्रुव जुरेल ने अभी तक 41 IPL मैचों में 4 अर्धशतकों के साथ 680 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल का IPL में बेस्ट स्कोर 70 रन है. ध्रुव जुरेल ने अभी तक अपने IPL करियर में विकेटकीपिंग करते हुए 19 कैच लपके हैं. ध्रुव जुरेल ने ओवरऑल 56 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 784 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने अपने टी20 करियर में अभी तक विकेटकीपिंग करते हुए 32 कैच लपके हैं और 2 बार स्टंपिंग की है.