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Hindi Newsक्रिकेटIPL से मिले रोहित से भी खतरनाक 4 ओपनर, भारत की टी20 टीम में डेब्यू के प्रबल दावेदार, छक्कों में करते हैं डील

IPL से मिले रोहित से भी खतरनाक 4 ओपनर, भारत की टी20 टीम में डेब्यू के प्रबल दावेदार, छक्कों में करते हैं डील

IPL 2026: भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और IPL के जरिए एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. IPL 2026 में 4 भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. ये 4 धाकड़ भारतीय खिलाड़ी जल्द ही भारत की टी20 टीम में ओपनर बनने के प्रबल दावेदार हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 16, 2026, 12:06 PM IST
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IPL से मिले रोहित से भी खतरनाक 4 ओपनर, भारत की टी20 टीम में डेब्यू के प्रबल दावेदार, छक्कों में करते हैं डील

IPL 2026: भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और IPL के जरिए एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. IPL 2026 में 4 भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. ये 4 धाकड़ भारतीय खिलाड़ी जल्द ही भारत की टी20 टीम में ओपनर बनने के प्रबल दावेदार हैं. IPL को युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है. IPL 2026 सीजन में 4 प्लेयर्स ऐसे हैं, जो रोहित शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक हैं और अपने प्रदर्शन से ओपनर के तौर पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 4 खिलाड़ियों पर:

1. प्रभसिमरन सिंह

प्रभसिमरन सिंह IPL में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम के लिए ओपनिंग करते हैं. प्रभसिमरन सिंह पावर-प्ले में बहुत कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. आईपीएल में अपने चौके और छक्कों के तूफान से प्रभसिमरन सिंह यह दिखा चुके हैं कि वह कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं. आईपीएल में प्रभसिमरन सिंह का प्रदर्शन दमदार रहा है. उन्होंने 55 IPL मुकाबलों में 152.45 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1436 रन बनाए हैं. भारत को IPL के जरिए भविष्य के लिए प्रभसिमरन सिंह के रूप में एक खतरनाक ओपनर मिल गया है. प्रभसिमरन सिंह पटियाला (पंजाब) के रहने वाले हैं. प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं.

2. प्रियांश आर्या

भारत को IPL के जरिए भविष्य का एक और विस्फोटक ओपनर मिल गया है. ये बल्लेबाज लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. भारत के 24 साल के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या टी20 में भारत के ओपनर बनने के दावेदार हैं. प्रियांश आर्या ने अभी तक IPL के 20 मैचों में 28.9 की औसत और 190.14 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं. प्रियांश आर्या IPL की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं. प्रियांश आर्या ने IPL में एक शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं. प्रियांश आर्या बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के अलावा दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं.

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3. आयुष म्हात्रे

18 साल के बल्लेबाज आयुष म्हात्रे भी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धमाल मचा रहे हैं. आयुष म्हात्रे जल्द ही टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए आयुष म्हात्रे ने IPL में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान खींचा है. आयुष म्हात्रे ने IPL में अभी तक 12 मुकाबलों में 181.06 के स्ट्राइक रेट से 411 रन बनाए हैं. आयुष म्हात्रे ने IPL में अभी तक 3 अर्धशतक ठोके हैं.

4. वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में महज 14 साल की उम्र में डेब्यू कर सनसनी मचाई थी. 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. वैभव सूर्यवंशी T20I में भारत के ओपनर बनने के दावेदार हैं. वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सीजन में भी बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 सीजन के 5 मैचों में 40 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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