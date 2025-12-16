IPL 2026 Squad: एक क्लिक में देखें RCB, CSK, MI, SRH, DC, RR, PBKS, GT, KKR, LSG का पूरा स्क्वॉड

IPL 2026 All Teams Squad: आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 टीमों का पता चल चुका है. मंगलवार, 15 दिसंबर को अबू धाबी के पांच सितारा होटल में मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें 10 टीमों ने 77 खिलाड़ियों पर कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए. सबसे ज्यादा मालामाल ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन हुए. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया.

भारत के 2 अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को तो मानो जैकपॉट हाथ लग गया. दोनों 'अनजान' प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल कर फैंस को हैरान कर दिया. वहीं, श्रीलंका के स्टार पेसर मथीसा पथिराना, लियम लिविंगस्टोन और मुस्तफिजुर रहमान पर भी धनवर्षा हुई. आइए अब नजर डालते हैं कि 10 टीमों द्वारा 215.45 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद सभी का स्क्वॉड कैसा है.

आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, नुवान तुषारा, रसिख डार, स्वप्निल सिंह, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान

आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, अकील होसेन, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, जकारी फोल्क्स

आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, तेजस्वी सिंह, रचिन रवींद्र, फिन एलन, टिम सीफर्ट, आकाश दीप, राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, कार्तिक त्यागी

आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

अल्लाह ग़ज़नफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे, मिशेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन, शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इज़हार, दानिश मालेवार

आईपीएल 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी, लियाम लिविंगस्टोन, जैक एडवर्ड्स, सलिल अरोड़ा, शिवम मावी, क्रेन्स फुलेट्रा, प्रफुल्ल हिंगे, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, साकिब हुसैन, शिवांग कुमार

आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, नंद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा, रियान पराग, सैम करन, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक, रवि बिश्नोई, एडम मिल्ने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, ब्रिजेश शर्मा, अमन राव पेराला, विग्नेश पुथुर, यशराज पुंजा

आईपीएल 2026 के लिए गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बरार, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर. साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वीराज यारा

आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वॉड

अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मयंक यादव, मोहम्मद शमी, मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज़ अहमद, जोश इंग्लिस, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, एनरिक नॉर्टजे, वानिंदु हसरंगा, नमन तिवारी.

आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड

अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नीतीश राणा, समीर रिजवी, टी. नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, औकिब डार, पथुम निसांका, काइल जैमीसन, लुंगी एनगिडी, बेन डकेट, डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ, साहिल पारख

आईपीएल 2026 के लिए पंजाब किंग्स का स्क्वॉड

अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल, बेन द्वारशुइस, कूपर कोनोली, विशाल निशाद, प्रवीण दुबे.

ये भी पढ़ें: 18 करोड़ में बिके मथीशा पथिराना, मगर मिलेगा कैमरून ग्रीन इतना पैसा, समझें IPL के नए नियम का समीकरण