IPL All Winners List: 2008 से अब तक IPL जीतने वाली टीमें, CSK-MI का जलवा, इन 3 टीमों को पहली ट्रॉफी का इंतजार

IPL Winner List 2008 to 2026: जिस दिन का फैंस को इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है. आईपीएल 2026 में आज सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल होना है. अहमदाबाद में होने वाली इस जंग में वे दो टीमें दम दिखाएंगी, जो 19 साल के इतिहास में एक-एक ट्रॉफी जीत चुकी हैं. आइए फाइनल से पहले हम 2008 से लेकर अब तक की विजेता टीमों के बारे में जानते हैं.
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IPL All Winners List From 2008 to 2026: दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का रोमांच अपने चरम पर है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस (GT) के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है.
यह मुकाबला बेहद ऐतिहासिक है. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB ने पिछले सीजन (2025) में अपना पहला खिताब जीतकर 18 साल का सूखा खत्म किया था. आज उनके पास मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के एलीट क्लब में शामिल होकर अपने खिताब को डिफेंड करने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ, शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस अपनी तीसरी फाइनल उपस्थिति दर्ज करा रही है और साल 2022 के बाद अपना दूसरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी.
आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का जलवा है. इन दोनों ही टीमों ने सबसे ज्यादा 5-5 बार खिताब जीता है. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का नाम आता है, जिसके नाम 3 ट्रॉफियां हैं. गुजरात टाइटंस, डेक्कन चार्जर्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद ने 1-1 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है.
आज के महामुकाबले से पहले, आइए नजर डालते हैं साल 2008 में शुरू हुए इस सफर से लेकर अब तक (2025) आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीमों की पूरी लिस्ट पर.
1. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021, 2023)
2 मुंबई इंडियंस (MI): 5 बार (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)
3. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): 3 बार (2012, 2014, 2024)
4. राजस्थान रॉयल्स (RR): 1 बार (2008)
5. डेक्कन चार्जर्स (DC): 1 बार (2009)
6. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): 1 बार (2016)
7. गुजरात टाइटंस (GT): 1 बार (2022)
8. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): 1 बार (2025)
|सीजन/साल
|विजेता (Winner)
|उपविजेता (Runner-up)
|फाइनल का मैदान (Venue)
|2008
|राजस्थान रॉयल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई
|2009
|डेक्कन चार्जर्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग (SA)
|2010
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई
|2011
|चेन्नई सुपर किंग्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|2012
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|2013
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|2014
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|किंग्स XI पंजाब
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|2015
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|2016
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|2017
|मुंबई इंडियंस
|राइजिंग पुणे सुपरजायंट
|राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद
|2018
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|2019
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद
|2020
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यूएई
|2021
|चेन्नई सुपर किंग्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यूएई
|2022
|गुजरात टाइटंस
|राजस्थान रॉयल्स
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|2023
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|2024
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|2025
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|पंजाब किंग्स
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|2026
|?
|?
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
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