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Hindi Newsक्रिकेटIPL All Winners List: 2008 से अब तक IPL जीतने वाली टीमें, CSK-MI का जलवा, इन 3 टीमों को पहली ट्रॉफी का इंतजार

IPL All Winners List: 2008 से अब तक IPL जीतने वाली टीमें, CSK-MI का जलवा, इन 3 टीमों को पहली ट्रॉफी का इंतजार

IPL Winner List 2008 to 2026: जिस दिन का फैंस को इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है. आईपीएल 2026 में आज सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल होना है. अहमदाबाद में होने वाली इस जंग में वे दो टीमें दम दिखाएंगी, जो 19 साल के इतिहास में एक-एक ट्रॉफी जीत चुकी हैं. आइए फाइनल से पहले हम 2008 से लेकर अब तक की विजेता टीमों के बारे में जानते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 31, 2026, 06:29 AM IST
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IPL All Winners List
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IPL All Winners List From 2008 to 2026: दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का रोमांच अपने चरम पर है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस (GT) के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है.

यह मुकाबला बेहद ऐतिहासिक है. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB ने पिछले सीजन (2025) में अपना पहला खिताब जीतकर 18 साल का सूखा खत्म किया था. आज उनके पास मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के एलीट क्लब में शामिल होकर अपने खिताब को डिफेंड करने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ, शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस अपनी तीसरी फाइनल उपस्थिति दर्ज करा रही है और साल 2022 के बाद अपना दूसरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

चेन्नई और मुंबई के नाम कुल 10 ट्रॉफियां

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का जलवा है. इन दोनों ही टीमों ने सबसे ज्यादा 5-5 बार खिताब जीता है. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का नाम आता है, जिसके नाम 3 ट्रॉफियां हैं. गुजरात टाइटंस, डेक्कन चार्जर्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद ने 1-1 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है.

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आज के महामुकाबले से पहले, आइए नजर डालते हैं साल 2008 में शुरू हुए इस सफर से लेकर अब तक (2025) आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीमों की पूरी लिस्ट पर.

1. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021, 2023)

2 मुंबई इंडियंस (MI): 5 बार (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)

3. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): 3 बार (2012, 2014, 2024)

4. राजस्थान रॉयल्स (RR): 1 बार (2008)

5. डेक्कन चार्जर्स (DC): 1 बार (2009)

6. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): 1 बार (2016)

7. गुजरात टाइटंस (GT): 1 बार (2022)

8. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): 1 बार (2025)

2008 से लेकर 2025 तक खिताब जीतने वाली ट्रॉफी

सीजन/साल विजेता (Winner) उपविजेता (Runner-up) फाइनल का मैदान (Venue)
2008 राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई
2009 डेक्कन चार्जर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग (SA)
2010 चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई
2011 चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
2012 कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
2013 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स ईडन गार्डन्स, कोलकाता
2014 कोलकाता नाइट राइडर्स किंग्स XI पंजाब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
2015 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स ईडन गार्डन्स, कोलकाता
2016 सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
2017 मुंबई इंडियंस राइजिंग पुणे सुपरजायंट राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद
2018 चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
2019 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद
2020 मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यूएई
2021 चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यूएई
2022 गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
2023 चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
2024 कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
2026 ? ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

 

ये भी पढ़ें: IPL 2026: ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज पर होगी पैसों की बरसात, पर्पल कैप विजेता भी होगा मालामाल

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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