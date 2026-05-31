IPL 2026 Final: RCB को रौंद इतिहास रच देंगे शुभमन गिल...धोनी-रोहित-गंभीर के इस महान क्लब में हो सकते हैं शामिल

IPL Winning Captains List 2008 to 2026: आईपीएल 2026 में कमाल की बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. उनके पास अपनी कप्तानी में पहला खिताब जीतने का सुनहरा मौका आया है. ये पहली बार है जब गिल ने किसी टीम की कप्तानी करते हुए उसे फाइनल में पहुंचाया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में गिल के सामने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने की चुनौती रहने वाली है. अगर गिल ने अपनी कप्तानी में खिताब जीत लिया तो आईपीएल इतिहास के सबसे खास एलीट क्लब में शामिल हो जाएंगे.

दरअसल, अगर आज शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस खिताब जीतती है, तो वह महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जैसे भारत के उन महान कप्तानों के क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में टीम को आईपीएल चैंपियन बनाया है. आईपीएल के इतिहास में हमेशा से एक अच्छे कप्तान ने अपने फैसलों से टीम की किस्मत बदली है. आज देखना दिलचस्प होगा कि गिल ये लकीर पार कर पाएंगे या नहीं.

धोनी-रोहित ने पांच-पांच ट्रॉफी जीती

आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा हैं. इन दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं. धोनी की जादुई कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कुल 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है, वहीं रोहित ने मुंबई को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जिताया था.

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आइए नजर डालते हैं साल 2008 से लेकर अब तक आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाले सभी कप्तानों की इस ऐतिहासिक लिस्ट पर

साल विजेता कप्तान (Winning Captain) विजेता टीम (Champion Team) 2008 शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स 2009 एडम गिलक्रिस्ट डेक्कन चार्जर्स 2010 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 2011 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 2012 गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स 2013 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 2014 गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स 2015 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 2016 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 2017 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 2018 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 2019 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 2020 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 2021 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 2022 हार्दिक पंड्या गुजरात टाइटंस 2023 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 2024 श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स 2025 रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2026 ? शुभमन गिल (GT) या रजत पाटीदार (RCB)

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