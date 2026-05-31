IPL 2026 Final: RCB को रौंद इतिहास रच देंगे शुभमन गिल...धोनी-रोहित-गंभीर के इस महान क्लब में हो सकते हैं शामिल

IPL Winning Captains List 2008 to 2026: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल इस सीजन में न सिर्फ बल्ले से आग उगल रहे हैं, बल्कि बतौर कप्तान भी उन्होंने बेहतरीन फैसले लिए हैं. यही वजह है कि टीम खिताबी जंग में आरसीबी से भिड़ने वाली है. फाइनल में गिल के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है.
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IPL Winning Captains List 2008 to 2026: आईपीएल 2026 में कमाल की बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. उनके पास अपनी कप्तानी में पहला खिताब जीतने का सुनहरा मौका आया है. ये पहली बार है जब गिल ने किसी टीम की कप्तानी करते हुए उसे फाइनल में पहुंचाया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में गिल के सामने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने की चुनौती रहने वाली है. अगर गिल ने अपनी कप्तानी में खिताब जीत लिया तो आईपीएल इतिहास के सबसे खास एलीट क्लब में शामिल हो जाएंगे.
दरअसल, अगर आज शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस खिताब जीतती है, तो वह महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जैसे भारत के उन महान कप्तानों के क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में टीम को आईपीएल चैंपियन बनाया है. आईपीएल के इतिहास में हमेशा से एक अच्छे कप्तान ने अपने फैसलों से टीम की किस्मत बदली है. आज देखना दिलचस्प होगा कि गिल ये लकीर पार कर पाएंगे या नहीं.
आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा हैं. इन दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं. धोनी की जादुई कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कुल 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है, वहीं रोहित ने मुंबई को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जिताया था.
आइए नजर डालते हैं साल 2008 से लेकर अब तक आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाले सभी कप्तानों की इस ऐतिहासिक लिस्ट पर
|साल
|विजेता कप्तान (Winning Captain)
|विजेता टीम (Champion Team)
|2008
|शेन वॉर्न
|राजस्थान रॉयल्स
|2009
|एडम गिलक्रिस्ट
|डेक्कन चार्जर्स
|2010
|महेंद्र सिंह धोनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2011
|महेंद्र सिंह धोनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2012
|गौतम गंभीर
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2013
|रोहित शर्मा
|मुंबई इंडियंस
|2014
|गौतम गंभीर
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2015
|रोहित शर्मा
|मुंबई इंडियंस
|2016
|डेविड वॉर्नर
|सनराइजर्स हैदराबाद
|2017
|रोहित शर्मा
|मुंबई इंडियंस
|2018
|महेंद्र सिंह धोनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2019
|रोहित शर्मा
|मुंबई इंडियंस
|2020
|रोहित शर्मा
|मुंबई इंडियंस
|2021
|महेंद्र सिंह धोनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2022
|हार्दिक पंड्या
|गुजरात टाइटंस
|2023
|महेंद्र सिंह धोनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2024
|श्रेयस अय्यर
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2025
|रजत पाटीदार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2026
|?
|शुभमन गिल (GT) या रजत पाटीदार (RCB)
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