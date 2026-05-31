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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Final: RCB को रौंद इतिहास रच देंगे शुभमन गिल...धोनी-रोहित-गंभीर के इस महान क्लब में हो सकते हैं शामिल

IPL 2026 Final: RCB को रौंद इतिहास रच देंगे शुभमन गिल...धोनी-रोहित-गंभीर के इस महान क्लब में हो सकते हैं शामिल

IPL Winning Captains List 2008 to 2026: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल इस सीजन में न सिर्फ बल्ले से आग उगल रहे हैं, बल्कि बतौर कप्तान भी उन्होंने बेहतरीन फैसले लिए हैं. यही वजह है कि टीम खिताबी जंग में आरसीबी से भिड़ने वाली है. फाइनल में गिल के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 31, 2026, 08:16 AM IST
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IPL All winning captains list
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IPL Winning Captains List 2008 to 2026: आईपीएल 2026 में कमाल की बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. उनके पास अपनी कप्तानी में पहला खिताब जीतने का सुनहरा मौका आया है. ये पहली बार है जब गिल ने किसी टीम की कप्तानी करते हुए उसे फाइनल में पहुंचाया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में गिल के सामने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने की चुनौती रहने वाली है. अगर गिल ने अपनी कप्तानी में खिताब जीत लिया तो आईपीएल इतिहास के सबसे खास एलीट क्लब में शामिल हो जाएंगे.

दरअसल, अगर आज शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस खिताब जीतती है, तो वह महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जैसे भारत के उन महान कप्तानों के क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में टीम को आईपीएल चैंपियन बनाया है. आईपीएल के इतिहास में हमेशा से एक अच्छे कप्तान ने अपने फैसलों से टीम की किस्मत बदली है. आज देखना दिलचस्प होगा कि गिल ये लकीर पार कर पाएंगे या नहीं.

धोनी-रोहित ने पांच-पांच ट्रॉफी जीती

आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा हैं. इन दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं. धोनी की जादुई कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कुल 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है, वहीं रोहित ने मुंबई को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जिताया था.

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आइए नजर डालते हैं साल 2008 से लेकर अब तक आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाले सभी कप्तानों की इस ऐतिहासिक लिस्ट पर

साल विजेता कप्तान (Winning Captain) विजेता टीम (Champion Team)
2008 शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स
2009 एडम गिलक्रिस्ट डेक्कन चार्जर्स
2010 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स
2011 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स
2012 गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स
2013 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस
2014 गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स
2015 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस
2016 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद
2017 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस
2018 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स
2019 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस
2020 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस
2021 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स
2022 हार्दिक पंड्या गुजरात टाइटंस
2023 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स
2024 श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स
2025 रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2026 ? शुभमन गिल (GT) या रजत पाटीदार (RCB)

ये भी पढ़ें:  IPL 2026 Final: शुभमन के 'शेर' या पाटीदार के 'बाहुबली'? GT vs RCB फाइनल का रुख तय करेंगे ये 6 खिलाड़ी, देखें मजबूत प्लेइंग-12

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About the Author
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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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