IPL 2021: Preity Zinta की टीम Punjab Kings का Logo आया सामने, Kings XI Punjab ने किया आखिरी ट्वीट

नई दिल्ली: प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की पंजाब फ्रेंचाइजी 18 फरवरी को होनी वाली आईपीएल 2021 की नीलामी (IPL Auction 2021) के लिए पूरी तरह तैयार है. किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) ने कुछ दिनों पहले अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स (Punjab Kings) कर दिया है.

पंजाब का नया लोगो आया सामना

आईपीएल नीलामी 2021 (IPL Auction 2021) से ठीक एक दिन पहले पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने अपना लोगो लॉन्च कर दिया है. इसमें सिर्फ एक शेर नजर आ रहा है, जबकि पुराने लोगो में 2 लॉयन्स थे. कई लोगों का मानना है कि ये लोगो चेन्नई सुपरकिंग्स के लोगो से काफी मिलता जुलता है.

KXIP का आखिरी ट्वीट

नई पहचान को अपनाने वाली टीम किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) ने अपने फैंस को आखिरी सलाम कहा है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'ये हमारा आखिरी ट्वीट है, शुक्रिया ट्विटर, अपने फैंस, अपना पंजाब.' इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये फ्रेंचाइजी अब अपने नए हैंडल से ट्वीट करेगी.

THIS IS OUR LAST TWEET! Thank you @Twitter and Sadde fans! #SaddaPunjab — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) February 17, 2021

नए लोगो को लेकर ट्रोल हुई टीम

पंजाब फ्रेंचाइजी ने भले ही नई पहचान के लिए अपने लोगो में बदलाव कर दिया है, लेकिन क्रिकेट फैंस को इसपर मजाक करने का मौका मिल गया है. इंटरनेट पर नया लोगो जमकर वायरल हो रहा है और ट्विटर यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं. आइए नजर डालते हैं उन चुनिंदा ट्वीट्स पर जिसे देखकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

PK(Punjab Kings) after Coming To Play at IPL pic.twitter.com/HcM2mjxBV9 — RCBSG (@RCBSG30) February 15, 2021

Turn this, remove the letters and u get punjab kings logo Doing all this won't win u trophies pic.twitter.com/PjmawdxwVx — AD (@cricadharsh) February 17, 2021

KXIP change their name to Punjab Kings

Luck* pic.twitter.com/ZeAoBd4H31 — ♡(@aanchu_thakur) February 17, 2021