IPL Auction 2026: नीलामी के लिए फाइनल लिस्ट रेडी, 1040 खिलाड़ियों के नाम कटे, खूंखार प्लेयर ने अचानक मारी एंट्री

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होनी है. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने फाइनल लिस्ट बना ली है. उसने मिनी ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया है. फ्रेंचाइजियों ने रजिस्ट्रेशन कराने वाले 1355 खिलाड़ियों में से 315 के नाम चुने थे. इसके अलावा 35 खिलाड़ियों ने आखिरी समय में अपना दिया, इससे मिनी ऑक्शन के लिए 350 प्लेयर्स सेलेक्ट हुए.

डिकॉक की अचानक एंट्री

शुरू में बोर्ड ने 1,355 खिलाड़ियों की एक पूरी लिस्ट भेजी थी और टीमों से वे नाम मांगे थे जिन्हें वे ऑक्शन पूल में देखना चाहते थे. काटी गई फाइनल लिस्ट में 35 नए नाम शामिल हैं जो शुरुआत में हिस्सा नहीं थे. साउथ अफ्रीका के खूंखार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने आखिरी समय में एंट्री मारी है. उन्होंने नीलामी के लिए पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था. ऐसा लग रहा है कि किसी फ्रेंचाइजी ने उनसे बात की और फिर उन्हें आखिरी समय में अपना नाम देने के लिए मनाया.

डिकॉक का बेस प्राइस घटा

डिकॉक (33) का मन बदलना समझना मुश्किल नहीं है. हाल ही में इंटरनेशनल रिटायरमेंट से बाहर आने के बाद उन्होंने दूसरे दिन विशाखापत्तनम में भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शतक ठोका था. उनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये है. यह पिछले मेगा ऑक्शन से 50 परसेंट कम है. पिछली बार उन्हें कोलकाता नाइटराइडर्स ने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. खराब सीजन के बाद टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया.

बीसीसीआई ने दी जानकारी

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने सोमवार (8 दिसंबर) रात फ्रेंचाइजी को भेजे एक मेल में कहा कि ऑक्शन में 350 प्लेयर्स होंगे और यह मंगलवार (16 दिसंबर) को यूएई टाइम के हिसाब से दोपहर 1 बजे (भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 2.30 बजे) अबू धाबी के एतिहाद एरिना में शुरू होगा. BCCI के मुताबिक, प्लेयर्स ऑक्शन स्पेशलिस्ट के क्रम में कैप्ड प्लेयर्स के पूरे राउंड से शुरू होगा - बैट्समैन, ऑल-राउंडर, विकेटकीपर/बैटर, फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर, जिसके बाद अनकैप्ड प्लेयर्स का पूरा स्पेशलिस्ट राउंड होगा.

ऑक्शन के लिए आखिरी समय में शामिल खिलाड़ी

विदेशी खिलाड़ी: अरब गुल (अफगानिस्तान), माइल्स हैमंड (इंग्लैंड), डैन लैटेगन (इंग्लैंड), क्विंटन डिकॉक (साउथ अफ्रीका) कॉनर एजथरहुइजन (साउथ अफ्रीका), जॉर्ज लिंडे (साउथ अफ्रीका), बयांदा माजोला (साउथ अफ्रीका), ट्रैवीन मैथ्यू (श्रीलंका), बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका), कुसल परेरा (श्रीलंका), डुनिथ वेल्लालेज (श्रीलंका), अकीम ऑगस्टे (वेस्टइंडीज).

भारतीय खिलाड़ी: सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, सबीर खान, बृजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, एरॉन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पारख, रोशन वाघसरे, यश डिचोलकर, अयाज खान, धूमिल मतकर, नमन पुष्पक, परीक्षित वलसांगकर, पूरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सांवरिया और अमन शेखावत.