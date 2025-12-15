IPL Auction: 35 करोड़ की बोली के लिए हो जाइए तैयार... मिनी-ऑक्शन से पहले दिग्गज के दावे ने मचाई खलबली

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से पहले मिनी-ऑक्शन का आयोजन मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में होने वाला है. उससे पहले कई पुराने भारतीय और स्टार्स ने एक मॉक ऑक्शन में हिस्सा लिया. ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन 30.5 करोड़ रुपये की सबसे ज्यादा बोली लगाकर कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए चुने गए. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने फॉर्म, बैलेंस और लंबे समय तक टीम की गहराई पर ध्यान दिया. 2007 टी20 वर्ल्ड कप के स्टार रॉबिन उथप्पा ने ग्रीन के लिए कोलकाता नाइटराइडर्स की बोली लगाने की स्ट्रैटेजी और चेन्नई के संभावित तरीके पर एक दिलचस्प कमेंट किया.

उथप्पा को ग्रीन पर भरोसा

उथप्पा ने कहा, ''मुझे पता था कि CSK भी मिडिल-ऑर्डर ऑलराउंडर को चुनेगी. मुझे लगा कि वे 25-28 करोड़ के आसपास जाएंगे. असल में मुझे लगता है कि वे असल ऑक्शन में लगभग 20 करोड़ रुपये तक जाएंगे, क्योंकि वे दूसरे भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी जगह बनाना चाहेंगे. लेकिन मॉक ऑक्शन में मैं ग्रीन जैसे खिलाड़ी के लिए 35 करोड़ तक जाने को तैयार था. मुझे लगता है कि कैमरून ग्रीन को ऑर्डर में नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए.''

उथप्पा ने बताया KKR का प्लान

KKR के लिए खेलने वाले उथप्पा ने कहा कि यह कीमत इसलिए चुकाई गई क्योंकि टीम को एक अच्छे डेथ बॉलर की जरूरत थी. उन्होंने कहा, ''यह सब प्लानिंग करने और चीजों को सिंपल रखने के बारे में है. हमें एक अच्छे डेथ बॉलर की जरूरत थी. KKR के पास जिस तरह का कोचिंग स्टाफ है, उसके साथ पथिराना डेथ ओवरों में बहुत असरदार हो सकते हैं.''

पथिराना से काफी उम्मीदें

उथप्पा ने आगे कहा, ''पथिराना हाल ही में थोड़े ऑफ-कलर रहे हैं और ऑक्शन पूल में वापस आ गए हैं, जिससे मुझे लगता है कि वह परफॉर्म करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे. फ्रेंचाइजी बदलने से भी मदद मिल सकती है. पथिराना, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा के साथ अगर आप पूछ रहे हैं कि प्लेइंग-11 में बैटिंग कौन कर सकता है तो वह वैभव अरोड़ा ही हैं. साथ ही वरुण अपनी बैटिंग पर काम कर रहे हैं. वह भी अच्छा खेलने से ज्यादा दूर नहीं हैं.''